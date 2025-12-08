Castilla-La Mancha exige la construcción del tramo ferroviario Mora-Alcázar

La Plataforma por la Conexión Ferroviaria de la Comarca de Madridejos y Consuegra, acompañada de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público de Castilla-La Mancha y la Plataforma por la parada del tren en Mora-Orgaz, recorrió en manifestación las calles de Alcázar de ... San Juan este sábado. En la movilización se exigió la construcción del tramo 'Mora-Alcázar' de la nueva línea Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén, las estaciones de tren Madridejos-Consuegra y Mora-Orgaz, la Plataforma Logística Intermodal de Mercancías de Alcázar y la vertebración ferroviaria de Castilla-La Mancha.

La manifestación –enmarcada en la Semana Estatal de Lucha por el Tren-, partió de la estación de tren y, tras recorrer las calles Álvarez Guerra y Emilio Castelar, finalizó en la plaza de España con las intervenciones de Eugenio Parreño, portavoz de la plataforma regional y José Damián García-Moreno, portavoz de la PCM.

Al inicio de la movilización, ambos ofrecieron declaraciones junto a Olvido Valero, de la plataforma de Mora y Orgaz. Allí García-Moreno expresó el temor de la PCM a que el «baipás por Montoro» sirva para «quitar circulaciones al norte de Jaén, Valdepeñas, Manzanares, Alcázar y no construir el tramo Mora–Alcázar» y señaló que la Plataforma Consuegra Madridejos se ha dirigido ya al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y se está a la espera de respuesta.

La PCM no descarta nuevas movilizaciones, en caso de que siga sin obtener ninguna respuesta por parte del ministerio, y hace un llamamiento a la sociedad a seguir defendiendo la construcción del tramo ferroviario 'Mora-Orgaz–Madridejos-Consuegra–Alcázar de San Juan' y el ferrocarril, en su conjunto, como herramienta para vertebrar el territorio, garantizar su futuro y enfriar el planeta.