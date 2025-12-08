Castilla-La Mancha exige la construcción del tramo ferroviario Mora-Alcázar
Plataformas ciudadanas se unen en la Semana Estatal de Lucha por el Tren para reclamar infraestructuras clave en la región
Concentración para reivindicar que se construya la estación de tren Madridejos-Consuegra
Toledo
La Plataforma por la Conexión Ferroviaria de la Comarca de Madridejos y Consuegra, acompañada de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público de Castilla-La Mancha y la Plataforma por la parada del tren en Mora-Orgaz, recorrió en manifestación las calles de Alcázar de ... San Juan este sábado. En la movilización se exigió la construcción del tramo 'Mora-Alcázar' de la nueva línea Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén, las estaciones de tren Madridejos-Consuegra y Mora-Orgaz, la Plataforma Logística Intermodal de Mercancías de Alcázar y la vertebración ferroviaria de Castilla-La Mancha.
La manifestación –enmarcada en la Semana Estatal de Lucha por el Tren-, partió de la estación de tren y, tras recorrer las calles Álvarez Guerra y Emilio Castelar, finalizó en la plaza de España con las intervenciones de Eugenio Parreño, portavoz de la plataforma regional y José Damián García-Moreno, portavoz de la PCM.
Al inicio de la movilización, ambos ofrecieron declaraciones junto a Olvido Valero, de la plataforma de Mora y Orgaz. Allí García-Moreno expresó el temor de la PCM a que el «baipás por Montoro» sirva para «quitar circulaciones al norte de Jaén, Valdepeñas, Manzanares, Alcázar y no construir el tramo Mora–Alcázar» y señaló que la Plataforma Consuegra Madridejos se ha dirigido ya al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y se está a la espera de respuesta.
La PCM no descarta nuevas movilizaciones, en caso de que siga sin obtener ninguna respuesta por parte del ministerio, y hace un llamamiento a la sociedad a seguir defendiendo la construcción del tramo ferroviario 'Mora-Orgaz–Madridejos-Consuegra–Alcázar de San Juan' y el ferrocarril, en su conjunto, como herramienta para vertebrar el territorio, garantizar su futuro y enfriar el planeta.
