Castilla-La Mancha exige la construcción del tramo ferroviario Mora-Alcázar

Plataformas ciudadanas se unen en la Semana Estatal de Lucha por el Tren para reclamar infraestructuras clave en la región

Concentración para reivindicar que se construya la estación de tren Madridejos-Consuegra

Manifestación en Alcázar de San Juan
Manifestación en Alcázar de San Juan abc

Toledo

La Plataforma por la Conexión Ferroviaria de la Comarca de Madridejos y Consuegra, acompañada de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público de Castilla-La Mancha y la Plataforma por la parada del tren en Mora-Orgaz, recorrió en manifestación las calles de Alcázar de ... San Juan este sábado. En la movilización se exigió la construcción del tramo 'Mora-Alcázar' de la nueva línea Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén, las estaciones de tren Madridejos-Consuegra y Mora-Orgaz, la Plataforma Logística Intermodal de Mercancías de Alcázar y la vertebración ferroviaria de Castilla-La Mancha.

