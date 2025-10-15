Suscribete a
Castilla-La Mancha defiende en Bruselas su liderazgo en gestión de fondos europeos para vivienda y movilidad en el medio rural

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, destaca que más de 5.000 jóvenes han recibido ayudas para comprar vivienda en el entorno rural y que la región ha tramitado más de 60 millones de euros en rehabilitación de viviendas en los pueblos

La toledana Inés Sandoval, nueva directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, intervino en el workshop 'We say, we stay', celebrado dentro de la sesión plenaria del Comité de las Regiones
Castilla-La Mancha ha reivindicado en Bruselas su modelo de gestión de los fondos europeos en materia de vivienda rural, movilidad y urbanismo sostenible como pilares de su estrategia frente al reto demográfico. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, intervino en el workshop 'We ... say, we stay', celebrado dentro de la sesión plenaria del Comité de las Regiones, en el marco de la Semana Europea de las Regiones, acompañado por la directora general de Vivienda, Salu García Alfaro.

