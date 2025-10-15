Castilla-La Mancha defiende en Bruselas su liderazgo en gestión de fondos europeos para vivienda y movilidad en el medio rural

Castilla-La Mancha ha reivindicado en Bruselas su modelo de gestión de los fondos europeos en materia de vivienda rural, movilidad y urbanismo sostenible como pilares de su estrategia frente al reto demográfico. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, intervino en el workshop 'We ... say, we stay', celebrado dentro de la sesión plenaria del Comité de las Regiones, en el marco de la Semana Europea de las Regiones, acompañado por la directora general de Vivienda, Salu García Alfaro.

Durante su intervención, Hernando subrayó que la política de vivienda es una de las principales apuestas del Gobierno regional. «Una de las grandes medidas que se va a poner encima de la mesa en la Semana Europea de las Regiones es la ingente cantidad de programas y de dinero que estamos dedicando en materia de vivienda», afirmó el consejero, que remarcó que en la región buena parte de estos recursos se están destinando al medio rural.

En este sentido, recordó que gracias a los fondos europeos Next Generation, el Ejecutivo autonómico ha conseguido que «más de 5.000 jóvenes puedan acceder a ayudas para adquirir una vivienda en el sector rural» y que Castilla-La Mancha sea «número uno en España en gestión de recursos para la rehabilitación de viviendas en nuestros pueblos, con más de 60 millones de euros tramitados en los últimos años».

Industria en suelo rústico

El consejero explicó además que las normas urbanísticas impulsadas por el Gobierno regional han permitido «que haya industria incluso en suelo rústico», favoreciendo nuevas oportunidades económicas y el arraigo de población en municipios pequeños.

Asimismo, puso de relieve la inversión en carreteras de zonas despobladas, que ha supuesto «el 60% de todo el presupuesto de los últimos años en materia de carreteras», con el objetivo de «evitar que nuestros pueblos se queden aislados por malas infraestructuras».

Hernando insistió también en la importancia del transporte público en las zonas rurales, al que definió como «el gran catalizador de todos los derechos públicos y de todos los servicios públicos, porque de poco sirve tener un magnífico hospital o instituto si no podemos llegar a ellos».

Desde Bruselas, el titular de Fomento reflexionó sobre la cohesión territorial en Europa. En este sentido aseguró que «lo mismo que nadie puede pensar en una Europa a dos velocidades con países del norte ricos y países del sur con dificultades, tampoco podemos defender una ciudadanía a dos velocidades, con una urbana que tenga todas las posibilidades y una ciudadanía rural que se quede atrás».

Por último, avanzó que el presidente Emiliano García-Page abordará la política de vivienda en el Debate sobre el Estado de la Región, que se celebra mañana en las Cortes. «No va a ser un refrito de ningún tipo, sino una serie de medidas pioneras, muy avanzadas y que no se están haciendo en ningún otro punto de España», anticipó Hernando.

El consejero cerró su intervención reclamando más apoyo financiero de las instituciones comunitarias y del Gobierno de España.«Las ideas las tenemos, los programas los tenemos diseñados y lo que necesitamos ahora es poder contar con cuantos más recursos mejor», aseguró.