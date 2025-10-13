Caballero defiende en Bruselas el modelo de Castilla-La Mancha en prevención de incendios y reclama más dinero europeo

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido en Bruselas la necesidad de ampliar los recursos europeos destinados a la prevención de incendios forestales y catástrofes climáticas, poniendo como ejemplo la experiencia de la comunidad autónoma en ... la gestión forestal y en las políticas de prevención que se desarrollan durante todo el año, más allá de los meses de verano.

En declaraciones a Europa Press antes de participar en la reunión conjunta entre los miembros del Comité ENVI del Parlamento Europeo y la Comisión ENVE del Comité de las Regiones, Caballero subrayó que fenómenos como los incendios o las danas «se están convirtiendo en un problema estructural» derivado de los efectos del cambio climático.

A su juicio, los territorios ya están sufriendo «las consecuencias del cambio climático y sus efectos perversos», por lo que reclamó «una respuesta clara por parte de las instituciones europeas». Según explicó, se trata de fenómenos «permanentes y que se van a repetir en el tiempo», ante los cuales Castilla-La Mancha quiere ofrecer su «experiencia» en la lucha contra los incendios forestales, especialmente en materia de prevención.

«Hay que destinar recursos a prevenir estas catástrofes. Tenemos buenos hombres y mujeres dedicados a trabajar en la lucha contra los incendios antes de que se produzcan, y sin duda tienen que estar bien formados, bien equipados y trabajar a lo largo del año antes de que llegue la temporada del verano», enfatizó.

Caballero recordó que la región dedica el 60% del presupuesto total contra incendios a tareas de prevención, es decir, más de la mitad de los cerca de 125 millones de euros de inversión anual. «Nos tomamos muy en serio los efectos del cambio climático y apostamos por actuar antes de que los incendios se produzcan», insistió.

El vicepresidente defendió que las instituciones europeas «van en la dirección correcta» al avanzar en la creación de estrategias comunes y dedicar fondos específicos a la resiliencia hídrica y al fortalecimiento de las regiones que están «en primera línea de lucha contra las catástrofes naturales».

Por ello, pidió «dedicar recursos» de forma estable a la prevención, una línea de trabajo que, según explicó, la Unión Europea ya está planteando dentro de su estrategia climática. «La idea es que en 2026 ya se pueda dotar de recursos a las regiones para luchar contra las consecuencias del cambio climático», concluyó Caballero.