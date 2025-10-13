Suscribete a
Caballero defiende en Bruselas el modelo de Castilla-La Mancha en prevención de incendios y reclama más dinero europeo

El vicepresidente segundo de la Junta destaca la experiencia de la región en gestión forestal y prevención durante todo el año, y pide a la Unión Europea una respuesta clara ante fenómenos cada vez más recurrentes como incendios y danas

La Junta de Castilla-La Mancha licita por 1,6 millones la restauración de ecosistemas forestales en la Red Natura 2000

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, junto a Nazareth Rodrigo, directora general de Asuntos Europeos
Toledo

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido en Bruselas la necesidad de ampliar los recursos europeos destinados a la prevención de incendios forestales y catástrofes climáticas, poniendo como ejemplo la experiencia de la comunidad autónoma en ... la gestión forestal y en las políticas de prevención que se desarrollan durante todo el año, más allá de los meses de verano.

