La Junta de Castilla-La Mancha licita por 1,6 millones la restauración de ecosistemas forestales en la Red Natura 2000

Contempla actuaciones en montes de utilidad pública de las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara

Nueve espacios de la Red Natura 2000, reconocidos como 'Sostenibilidad del Turismo de Naturaleza'

El objetivo de esta inversión es prevenir los incendios forestales, entre otros
J. Guayerbas

Toledo

La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ha sacado a licitación el contrato para la 'Restauración ecológica de ecosistemas forestales en la Red Natura 2000', con un presupuesto total que supera las 1,6 millones de euros, financiado a través del Plan ... de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos europeos Next Generation dentro del componente destinado a preservar la biodiversidad y los ecosistemas terrestres.

