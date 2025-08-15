Belmontejo (Cuenca) dice basta: Estudia cancelar sus fiestas si persiste la «oleada de actos vandálicos»

El Ayuntamiento de Belmontejo (Cuenca) ha lanzado un serio aviso a vecinos y visitantes: las fiestas y actividades programadas podrían cancelarse si no cesan los actos vandálicos y el incivismo que se han disparado en los últimos días. El municipio, con apenas 130 habitantes, multiplica su población en verano con la celebración de la Semana Cultural, pero en esta edición el aumento de visitantes ha coincidido con un repunte de incidentes que, según denuncia el Consistorio, «dañan la convivencia y el trabajo de todos».

En un comunicado conjunto con la Asociación Cultural Belmontejo, que colabora en la organización de los eventos, las autoridades locales enumeran varios episodios recientes: pintadas con mensajes de odio en fachadas, vehículos circulando a gran velocidad por el casco urbano -«poniendo en riesgo a peatones y provocando sustos y casi atropellos»-, la rotura intencionada de la luna de un coche y botellones en las inmediaciones de la Casa Tutelada y del Parque de San Benito, con restos de vasos, botellas y cristales.

«Estos comportamientos son inaceptables. Belmontejo es un pueblo pequeño, nos conocemos todos, y no queremos tener que llegar a medidas más duras, pero si los próximos días estos actos continúan, nos veremos obligados a cancelar las fiestas y actividades previstas», advierte el texto.

El Ayuntamiento y la Asociación Cultural apuntan que, además de la suspensión de celebraciones, se estudian medidas sancionadoras y la posibilidad de que los responsables realicen servicios comunitarios. «Pedimos a los responsables que den la cara. Respetar a los demás y a nuestro pueblo es responsabilidad de todos. Queremos que las fiestas sean un espacio de convivencia, no de destrozo ni de falta de civismo», concluye el comunicado.