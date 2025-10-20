Suscribete a
Sánchez propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora en 2026

Ángel López Vallejo: «Si se sigue castigando al autónomo, muchos pasarán a la economía sumergida»

En una entrevista con ABC, el presidente regional de CEAT expone: «El Gobierno debe dejar de ver al autónomo como un limón al que hay que exprimir y empezar a tratarlo como el verdadero generador de empleo y riqueza»

El presidente regional de CEAT cree que «necesitamos medidas que impulsen la actividad, no que la penalicen»
Antonio González Jerez

Toledo

Los autónomos andan en pie de guerra por subida de las cotizaciones que ha planteado el Gobierno. En una entrevista con ABC, Ángel López Vallejo, presidente regional de CEAT, explica cómo les va a afectar el plan del Ejecutivo si es que finalmente se ... lleva a cabo.

