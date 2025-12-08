Alamillo (Ciudad Real) celebra la recuperación del agua potable tras 15 años de espera

Alamillo, un municipio de Ciudad Real con 461 habitantes, ha solucionado un problema de salud pública al recuperar el agua potable después de 15 años. Así lo ha explicado el alcalde de la localidad a ABC, Ángel Alcalde, en el cargo desde 2023, y ... que junto a su equipo detectó que este pueblo tenía un problema muy grave, el agua no llegaba nunca potable, además del color y olor que le ha caracterizado en los últimos años.

«El agua del grifo no servía ni para ducharse, siempre sucia y con muy mal olor«, reconoce el alcalde, quien rápidamente se puso manos a la obra para solucionar el problema. «Intentamos hablar con Sacyr Almadén, que era la empresa encargada de administrar el agua y desde el principio no hubo una buena conexión con con ellos, pero es que estábamos pagando el agua, que además de cara, no servía prácticamente para nada, y el pueblo nos lo hizo saber«.

Ángel Alcalde desconocía este problema, porque antes vivía en Ciudad Real. «Hablamos con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la Diputación de Ciudad Real y todos ellos nos ayudaron en principio, pero lo primero que teníamos que hacer era detectar los problemas, había que actuar en el pantano y en la planta depuradora«.

Según el responsable municipal la vida del pueblo estaba muy deteriorada y el 80% de la población, mayores de 60 años, tenían que ir a coger agua a un manantial potable de San Benito, a 20 kilómetros de Alamillo, o a una fuente del pueblo muy pequeña, que cuando iban 12 familias el agua se acababa y había que esperar hasta el día siguiente, algo muy incómodo para todos los vecinos. «Esto perjudicaba a todos los niveles de la sociedad de Alamillo, había que emplear mucho tiempo para conseguir agua potable, pero sobre todo afectaba una cosa que es fundamental, la dignidad de las personas. Todos en el mundo tenemos derecho a tener un agua potable que haga la vida más cómoda, más digna y en Alamillo empezaba a ser un problema muy grave«, añade.

Noticia Relacionada «Agua en cantidad y calidad» para 13 municipios con 2,4 millones de la Llanura Manchega ABC Según ha informado la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, las obras hidráulicas favorecerán a localidades de las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real y beneficiarán a más de 70.000 habitantes

El ayuntamiento empezó a realizar auditorías externas para detectar los problemas, unos estudios que concluyeron que el agua no estaba en condiciones de beberse y muchos menos de utilizarla para para otras cosas. Empezaba a ser un problema sanitario. «En años no se había mantenido la depuradora, los filtros, todo el material estaba muy gastado, en fin, un desastre«, afirma Ángel Alcalde.

Finalmente Sacyr renunció al contrato y el Ayuntamiento de Alamillo empezó a trabajar con una empresa nueva, Emaser.

El pasado 5 de diciembre se celebró una asamblea general en el pueblo donde Emaser dio cuenta de todas las actuaciones en el depósito y la depuradora y lo explicaron detalladamente a los vecinos. Al finalizar realizaron un brindis con el agua ya potable, en un acto en el que además de la corporación municipal y vecinos, estuvieron el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño; el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Agustín Espinosa; la subdirectora de gestión de la gerencia del área sanitaria de Puertollano, Lola Ortega, y el delegado de Emaser, Eduardo Juliá.

«Hemos conseguido erradicar el problema y esperemos que a partir de ahora todo vaya muy bien, pero se les ha maltratado mucho a los vecinos durante 15 años; espero que con esta mejora venga más gente joven al pueblo. Alamillo está en la esquina sur de Ciudad Real, a 10 kilómetros de la provincia de Córdoba y a 12 de Badajoz. Es un pueblo muy bonito, rodeado de una naturaleza exuberante y podía haber un turismo rural importante«, concluye el alcalde, que quiere recuperar la armonía general de todos los pueblos.

En esta renovación la Junta de Comunidades ha gastado en proyectos entre 70.000 y 80.000 euros, y la Diputación de Ciudad Real unos 43.000 euros, aunque hay que invertir más para que todos los problemas estén resueltos en un año y medio, aproximadamente.