Agudo ironiza con los «episodios epistolares» de Page con el Gobierno que no solucionan nada El PP defenderá este jueves en las Cortes regionales una financiación justa para Castilla-La Mancha

La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha pedido este domingo a Emiliano García-Page «menos cartas a la ministra -María José Montero, de Hacienda- y más votos en las Cortes» para defender una financiación autonómica justa para la región.

De esta forma se ha pronunciado desde Talavera de la Reina, donde ha participado en el tradicional día del afiliado en las Ferias de San Mateo y ha recordado que, el próximo jueves, en el pleno de las Cortes Regionales, el PP reclamará una financiación justa para Castilla-La Mancha a la hora de negociar el nuevo modelo a nivel nacional.

Agudo cree que los talaveranos «tienen calado» a Page, un presidente «que habla mucho pero no hace nada» y del que se cuentan más los incumplimientos que los hechos. Cuando hay que posicionarse con los intereses de Castilla-La Mancha o los de Sánchez, Page siempre se posiciona con el PSOE, ha añadido.

Además, se ha preguntado qué hará Page en las Cortes regionales, si estará con los intereses de sus paisanos y con la financiación que reclamará el PP o seguirá con los «episodios epistolares» que no solucionan nada.