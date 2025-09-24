Abengózar reprocha a los senadores del PP de Castilla-La Mancha que votaran no a una moción del PSOE para impulsar la quita de la deuda

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha criticado este miércoles a los senadores del Partido Popular por votar en contra de la quita de la deuda autonómica, que incluye la condonación de 5.000 millones de euros a la comunidad, una de las regiones más beneficiadas por la medida.

«En el PP han votado en contra de que esta región pueda invertir más dinero en políticas sociales. Se sitúan en contra, dando la espalda a esta región», ha denunciado Abengózar. En este sentido, ha llegado a preguntarse si no son «traidores» los senadores del PP por «votar en contra de Castilla-La Mancha».

La dirigente socialista subrayó que los parlamentarios populares «podrán disfrazarlo de lo que quieran, pero la realidad es que han votado, una vez más, en contra de los intereses de Castilla-La Mancha». Recordó que la quita de deuda permitiría liberar recursos para sanidad, educación o bienestar social, y preguntó qué harán los diputados del PP mañana jueves en el pleno de las Cortes regionales, donde se debatirá la financiación autonómica y el techo de gasto para los presupuestos de 2026. «Eso también es más inversión para políticas sociales», remarcó.

Abengózar acusó al PP de mantener un doble discurso en materia de financiación. «Veremos qué hacen los 'populares' cuando hablamos de cambiar el modelo de financiación autonómica. A día de hoy, hemos visto que han dicho lo mismo y lo contrario», ha sentenciado

La portavoz socialista recordó que la deuda de Castilla-La Mancha se disparó durante el único mandato autonómico del PP. «Es un lastre que nos dejó Cospedal a base de recortes y nada de inversión», ha asegurado la portavoz socialista en las Cortes. «Ahora que teníamos la oportunidad de podernos quitar esa mochila que nos dejó duplicando la deuda, el PP ha decidido hacer lo que siempre ha hecho: castigar a Castilla-La Mancha», ha lamentado.

«Cuando gobiernan, la castigan a base de recortes y de asfixia económica, y cuando están en la oposición, siguiendo las instrucciones de su jefe Feijóo desde Génova , han decidido dar la espalda a Castilla-La Mancha, una vez más», ha concluido Abengózar.