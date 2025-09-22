El PSOE ofrece al PP un pacto si apoya en el Congreso la quita de la deuda, «por encima de las doctrinas de Feijóo» Pone como requisito que los «5.000 millones de euros, que supondrían 760 en ahorros en intereses» se destinen «a políticas sociales»

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha ofrecido al PP de la región un pacto para consensuar el dinero que llegue a la región proveniente de la quita de la deuda si sus diputados en el Congreso votan a favor del proyecto de ley de la condonación de la deuda, «por encima de las doctrinas de Feijoó».

Gutiérrez ha hecho este ofrecimiento si los 'populares' no comprometen los, «5.000 millones de euros, que supondrían 760 en ahorros en intereses», siempre y cuando, ha puntualizado, esa cantidad se destine a «políticas sociales como son sanidad, educación o mayores» y «desoigan las voces desde Génova».

«Planteemos este tema como un tema de región«, ha pedido Gutiérrez, solicitando al PP que huyan de encontrar los »resquicios de la lucha partidaria« con un dinero que hace falta a la región »como el comer«.