Unas 200 personas piden en Puertollano la dimisión de la alcaldesa por la corrupción Desde la oposición, Ciudadanos ha afirmado que no pedirá la dimisión de Mayte Fernández si no resulta investigada en el caso Cerrú

Ciudad Real Actualizado: 16/07/2018 19:54h

Unas doscientas personas -150 según la Policía Local- se han manifestado este lunes frente al Ayuntamiento de Puertollano para pedir la dimisión de la alcaldesa, Mayte Fernández, y protestar por la detención de 9 personas por presuntas irregularidades en una obra.

La concentración, convocada por la plataforma «Por el futuro de Puertollano», se ha producido cinco días después de que nueve personas, entre ellas el exalcalde del municipio, Joaquín Hermoso Murillo, fueran detenidos por presuntas irregularidades cometidas en la construcción del campo de fútbol municipal.

Los concentrados, entre quienes había concejales y militantes del PP, Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos, han coreado frases como «Mayte da la cara, esto no se para», «Mayte dimisión» o «Hermoso Murillo te llenaste los bolsillos».

Al final de la concentración, la presidenta de la plataforma, Josefa Gómez, ha leído un comunicado en el que ha vuelto a exigir «que se depuren responsabilidades penales o políticas entre los implicados en las fechorías cometidas presuntamente por Joaquín Hermoso Murillo».

También ha pedido que se depuren responsabilidades «entre aquellos integrantes del actual equipo de gobierno que compartieron, aunque ahora lo repudien, gestión municipal con el hoy encausado por las actuaciones urbanísticas del Coso Polivalente y también las del campo de futbol del Cerrú».

«No pedirá la dimisión»

Por su parte, el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) no pedirá la dimisión de la alcaldesa Mayte Fernández si no se demuestra que pudiera estar implicada en los hechos relacionados con la Operación Cerrú sobre supuestas contrataciones irregulares en las obras del campo de fútbol o si no es citada como investigada en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Puertollano.

Del mismo modo, y respecto a la moción de censura planteada por el grupo municipal del PP, Ciudadanos ha puntualizado que no tiene «constancia oficial» sobre el asunto más allá de lo publicado en los medios de comunicación, pero que «tomará una decisión en su momento» si la alcaldesa no pide perdón y se desmarca de la acción de gobierno del exalcalde Joaquín Hermoso, incluido el planteamiento, como iniciativa propia, de la moción, en función del desarrollo de las investigaciones.

En rueda de prensa, los concejales de Ciudadanos Rafael López e Irina Alonso han hecho este lunes un llamamiento a la prudencia tras los registros efectuados la pasada semana por la Policía Nacional en las dependencias municipales, y se han mostrado expectantes.

«Es ridículo hablar sobre hipótesis», han subrayado, «ya que aún no se ha abierto la causa judicial y no se sabe el número de investigados y los delitos que se les pudieran imputar a título individual». No obstante, la agrupación naranja sí se ha mostrado partidaria de personarse en la causa si finalmente inicia su recorrido en los juzgados.

IU pide el cese del secretario

Finalmente, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) ha pedido a la alcaldesa Mayte Fernández el «cese inmediato» del secretario accidental del consistorio, Juan Luis Vázquez Calvo, una vez que ha trascendido que se trata de una de las personas detenidas, junto al exalcalde Joaquín Hermoso Murillo, en el marco del caso Cerrú por presuntas contrataciones irregulares de las obras del campo de fútbol.

En un comunicado, la formación de izquierdas asevera que «no puede ni debe seguir realizando las funciones de secretario del Ayuntamiento de Puertollano una persona que tiene la condición de investigada en dos procesos judiciales abiertos por los presuntos delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias de secretario».

IU recuerda que la Fiscalía ha pedido para Vázquez Calvo diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el caso del fraccionamiento en 69 partes del contrato de construcción de la barrera del coso taurino, cuyo juicio está señalado para el próximo mes de febrero, «además de las condenas por otros delitos que piden las acusaciones particulares».