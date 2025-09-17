Suscribete a
Bloqueo a la ayuda a Gaza desde Jordania: «Hoy no entráis»

Toneladas de alimentos siguen retenidos en la frontera jordana, mientras Israel impide sistemáticamente su entrada a la Franja. Seguimos a un convoy que intentó entregarlos

Investigadores de la ONU concluyen que Israel «está cometiendo un genocidio»

Los convoyes de ayuda suelen hacerse por la noche para sortear los sabotajes de colonos israelíes
Texto: Carlota Pérez | Fotos: Ignacio Gil

Enviados especiales a Amán (Jordania)

Mientras el Ejército israelí avanza sobre la Ciudad de Gaza para tomarla por completo, bloquea la entrada de ayuda humanitaria en las fronteras de la Franja.

Es una estrategia que Israel ha utilizado durante estos casi dos años de guerra: bloquear la entrada ... de comida, medicinas y productos de primera necesidad al enclave. Esta obstrucción ha generado una hambruna en la Franja, donde, según la ONU, otras 160.000 personas se sumarán a las 500.000 que ya se enfrentan una situación alimentaria catastrófica.

