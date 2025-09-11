El Cervantes recupera diez años después la enseñanza del español en las instituciones de la UE

El Instituto Cervantes volverá a impartir clases de español a los funcionarios europeos, un contrato que había perdido en 2015 (con Víctor García de la Concha) y que no logró recuperar en la licitación de 2020, ya con Luis García Montero al frente de ... la institución. Diez años después, retoma la gestión de la enseñanza de la lengua en la Comisión, el Parlamento y el resto de organismos de la Unión, tras imponerse en el concurso resuelto antes del verano y rubricado en agosto. El contrato tiene un valor máximo de 8,58 millones de euros y una duración inicial de cuatro años, hasta 2029.

Según informa el Cervantes en una nota de prensa, las clases comenzarán el 22 de septiembre en modalidad en línea para todo el personal de la UE y de forma presencial en Bruselas y Luxemburgo. El volumen de horas contratado ha crecido respecto a los años anteriores: la Comisión Europea ha fijado en 130.324 las horas de estudio, más del doble que en el contrato anterior, lo que sitúa al español como la lengua con mayor crecimiento en la demanda de formación, solo por detrás del francés en número total de horas.

El Cervantes destaca que su propuesta obtuvo la máxima puntuación en la licitación, con 90,37 sobre 100, por delante de otros centros europeos. El contrato supone triplicar la actividad académica del Instituto en Bruselas, y ha incorporado a profesores que trabajaban con el Centre de Langues de Louvain (CLL), dependiente de la Universidad de Lovaina, ganadora de la anterior licitación.

En concreto, el Cervantes llevaba diez años fuera de la enseñanza en las instituciones europeas. En 2020, el Instituto fue superado por el CLL. La agrupación belga obtuvo 88,89 puntos frente a los 87,40 del instituto español, que pudo haber conseguido una valoración superior si hubiera presentado la documentación de manera adecuada.

ABC reveló en julio que el Tribunal de Justicia de la UE había desestimado todos los recursos presentados por la institución española, que además fue condenada a pagar las costas. Quedó así probado que el Cervantes había presentado parte de la documentación exigida mediante enlaces en lugar de cargarla directamente en la plataforma oficial. El tribunal consideró que esa forma de entrega no garantizaba la integridad de la oferta. En paralelo, el CLL obtuvo mejores valoraciones en criterios de calidad.

Durante ese periodo, la dirección de Luis García Montero guardó silencio sobre la pérdida de la licencia y evitó dar explicaciones públicas, hasta que el fallo del TJUE lo hizo inevitable. El argumento esgrimido fue que se trataba de una «noticia del pasado» y que ese fallo llegaba un mes después de haber recibido la confirmación de que el Cervantes recuperaría la enseñanza del español para los cuatro años siguientes.

García Montero defendió en julio que la crisis había sido superada y que el regreso del Cervantes a Bruselas aseguraba el protagonismo del español en las instituciones: «Creo que hemos conseguido reaccionar, que hemos demostrado nuestra capacidad educativa, nuestra relación con la comunidad europea y estamos contentos por haber superado la crisis del 2020 y volver a ser los propietarios de la licencia en Bruselas».

Pese a este optimismo, hubo críticas de antiguos responsables de la institución y del mundo cultural. El exministro César Antonio Molina, director del Cervantes entre 2004 y 2007, calificó de «increíble» que se hubiera perdido la licitación «por falta de calidad y profesionalidad». Jon Juaristi, que lo dirigió entre 2001 y 2004, lamentó que España proyecte en Europa una imagen «poco seria». El escritor Arturo Pérez-Reverte llegó a señalar que el país se ha convertido en «hazmerreír» por su falta de rigor en estas gestiones.