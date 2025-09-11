Suscríbete a
La munición del asesino de Charlie Kirk tenía grabados mensajes a favor de los trans y antifascistas

El Cervantes recupera diez años después la enseñanza del español en las instituciones de la UE

El Instituto perdió la licitación en 2020 contra un centro de estudios belga por presentar la documentación de manera errónea

El nuevo contrato tiene un valor máximo de 8,58 millones de euros y una duración inicial de cuatro años, hasta 2029

El Cervantes de García Montero perdió durante cuatro años la enseñanza de español en las instituciones de la UE

Luis García Montero, en la Caja de las Letras del Cervantes
Jaime G. Mora

Madrid

El Instituto Cervantes volverá a impartir clases de español a los funcionarios europeos, un contrato que había perdido en 2015 (con Víctor García de la Concha) y que no logró recuperar en la licitación de 2020, ya con Luis García Montero al frente de ... la institución. Diez años después, retoma la gestión de la enseñanza de la lengua en la Comisión, el Parlamento y el resto de organismos de la Unión, tras imponerse en el concurso resuelto antes del verano y rubricado en agosto. El contrato tiene un valor máximo de 8,58 millones de euros y una duración inicial de cuatro años, hasta 2029.

