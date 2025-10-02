La Reina premia a quienes defienden los derechos de la infancia

Doña Letizia presidió esta mañana en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en Madrid, la ceremonia de entrega de los Premios Unicef España 2025, unos galardones que reconocen a personas y entidades que han contribuido a la defensa y promoción de ... los derechos de la infancia en el ámbito nacional e internacional.

La Reina, que es presidenta de honor de Unicef España, fue recibida a su llegada al CSIC por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. En la fila de saludo de las autoridades se encontraban también Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid; Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España; y María Eloísa del Pino, presidenta del CSIC.

Una de las galardonadas con el premio Joaquín Ruiz-Giménez -en honor al que fuera presidente de la organización entre 1988 y 2001- fue la activista por la paz Kim Phuc Phan Thi. Conocida como «la niña del Napalm», protagonizó una foto que conmocionó al mundo en 1972, cuando siendo una niña, durante la Guerra de Vietnam, huyó desnuda y herida tras un ataque con napalm. Kim Phuc Phan Thi, quien ha dedicado su vida a defender a los niños que son víctimas de las guerras, continuó con su lucha al reivindicar «que nunca se olvide el impacto devastador de la guerra en los niños».

Entre los premiados se encontraban también los hermanos Pau y Marc Gasol. Fue Pau quien recogió el galardón que reconoce la labor de la Gasol Foundation, desde donde defienden el derecho a la salud de los niños y su lucha contra la obesidad infantil mediante el fomento de hábitos de vida saludable, como la actividad física y el deporte, la alimentación saludable, la importancia de las horas y la calidad del descanso y el bienestar emocional.

La Reina también entregó otro galardón a Cibercorresponsales, la red de jóvenes periodistas de la Plataforma de Infancia, por difundir y promocionar desde hace 15 años la participación de niños y adolescentes en el mundo de la comunicación.

Al acto asistieron también Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo; José María Vera, director ejecutivo de Unicef España; así como miembros del patronato, del consejo asesor y embajadores de Unicef España y miembros de los jurados de los tres premios.