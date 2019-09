Borrell afirma que la situación política no afecta al viaje de los Reyes a Cuba en noviembre Don Felipe y Doña Letizia evitarían coincidir con Maduro y Ortega en el 500 aniversario de La Habana

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha asegurado este jueves que no tiene constancia de que la situación política en España vaya a afectar a los planes de que los Reyes viajen a Cuba a mediados de noviembre.

Borrell ha respondido así al ser preguntado por si la disolución de las cámaras y la falta de gobierno pudiera afectar a la agenda exterior de los Reyes, que tienen pendiente desde hace un par de años un viaje a Cuba con motivo de los 500 años de la fundación de La Habana.

«La visita (de los Reyes) se sustenta en los 500 años de la construcción de La Habana; pero no puedo anticipar lo que pueda ocurrir, en el Ministerio de Exteriores no consta que haya novedades», afirmó el ministro. Aún así, ha matizado su afirmación: «En lo que a Exteriores se refiere, no me consta que haya ningún cambio de planes. Eso no quiere decir que no los vaya a haber».

Borrell añadió que él mismo piensa viajar a La Habana a mediados de octubre para participar en los contactos políticos que se acordaron durante la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Cuba.

El ministro ha hecho estas declaraciones tras asistir a un desayuno informativo de su colega colombiano, Carlos Holmes Trujillo. Borrell destacó la importancia de la efeméride cubana y recordó que el Rey estuvo recientemente en el 500 aniversario de la Ciudad Panamá.

Cuando se produzca el viaje, a mediados de noviembre, Borrell no podrá ya acompañar a los Reyes ya que el día 1 de ese mes deberá tomar posesión como miembro de la nueva Comisión Europea.

Sin embargo, sí viajará a La Habana a mediados de octubre para participar en el mecanismo de consultas políticas que ambos gobiernos acordaron crear el pasado noviembre, con motivo del viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sanchez.

El Gobierno no ha facilitado de momento las fechas concretas de la visita de los Reyes a La Habana, aunque lo previsible es que no estén allí durante los actos oficiales del 16 de noviembre para no correr el riesgo de que coincidan con el presidente venezolano, Nicolás Maduro y el nicaragüense, Daniel Ortega. En principio, se manejaría «la primera quincena» de noviembre.