El volcán de La Palma activa protocolos por concentración de gases en Puerto Naos

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 13/08/2024

Actualizado a las 20:59h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La pesadilla que no acaba. Cuando se acerca el tercer aniversario del inicio de la erupción del volcán de La Palma, Tajogaite, los vecinos no pueden perderlo de vista ni un momento. A pesar del tiempo y que la isla trabaja en recuperar la normalidad, el Cabildo de La Palma ha activado nuevamente en las últimas fechas el protocolo del Peinpal en algunos lugares de Puerto Naos como consecuencia de picos puntuales en la medición de gases.

Hasta ahora, en ningún caso ha sido necesaria la evacuación de personas, solucionándose con la ventilación de los espacios afectados. Precisó, además, que las cifras registradas no suponen riesgo para las personas, al constatarse cifras que incluso podrían darse como normales en lugares sin ventilación en cualquier otro punto fuera de los afectados por la erupción volcánica.

En todos los casos se han activado los servicios de emergencias presentes permanentemente en la zona, que cuenta con sensores de medición y en los que se ha permitido el acceso de aquellos vecinos tanto de Puerto Naos como de La Bombilla.

Actualmente están instalados un total de 1.156 medidores en zonas interiores y otros 194 en lugares públicos, lo que permite seguir dando pasos para lograr tener el mayor número de datos posibles sobre gases que faciliten los accesos a las viviendas que sigan registrando 700 ppm o menos. «Ello hace que estos sean los puntos más monitorizados del mundo», ha dicho el consejero del área, Darwin Rodríguez.

El consejero destacó que se trata de «procesos normales y naturales que cuentan con el seguimiento del Comité Científico y están avalados por el constante seguimiento y el cumplimiento de los protocolos establecidos por los equipos de emergencias para salvaguardar la seguridad de los vecinos en el lugar más monitorizado del mundo».

Darwin Rodríguez resaltó que el hecho de que se active el protocolo denota el correcto funcionamiento de los sistemas instalados en las zonas afectadas, permitiendo un correcto funcionamiento del seguimiento y actuación de los servicios de emergencia en caso de ser necesarios.

«El protocolo funciona»

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha llamado a la calma asegurando que esta es la muestra de que «el protocolo funciona». Como ha detallado a los medios, ha habido «cero evacuaciones» y ha sido una intervención de los bomberos para avisar de la necesidad de ventilación de los espacios.

Ha subrayado que la información ha generado «desconfianza» entre los residentes, por lo que ha detallado que se han realizado 46 intervenciones por parte de los bomberos para asesorar a los vecinos y vecinas. «Los niveles de CO2 no han pasado de 1.600 ppm y es por eso por lo que llamamos y avisamos de que hay que ventilar las viviendas». Durante el día, el comportamiento del CO2 es totalmente diferente» y depende de las mareas, de la brisa y de la cuestión meteorológica en general«, ha dicho.

El personal «está en la zona y muy pendiente de activarse cuando tiene que hacerlo», por lo que ha querido «trasladar tranquilidad a la población» ya que «cumpliendo las medidas de seguridad no vamos a tener ningún problema».

Él mismo se trasladará a su vivienda con su familia porque ha asegurado tener «la absoluta certeza de que estamos totalmente seguros» y «si hay algún problema se nos comunicará lo que tenemos que hacer». Como ha expresado, «si en algún momento hubiese que ordenar alguna evacuación, como también se contempla en el protocolo», no significará que »la evacuación sea definitiva», pero sí «momentáneamente porque la monitorización es 24 horas y no queremos que estén afrontando esos niveles».

✅Garantizamos el buen funcionamiento del protocolo con la intervención del Centro de Control en algunas vivienda para asegurar la ventilación



🔗https://t.co/WWPCE8kslC pic.twitter.com/96K8ABRC4u — Cabildo de La Palma (@CabLaPalma) August 13, 2024

Como ha dicho «puede suceder y no vamos a negar la evidencia, pero hasta este momento no ha sucedido». Estos picos de concentración se han dado «en varias zonas» y no en una zona específica porque «estamos hablando de un gas que se desplaza por el viento» y puede pasar que en momentos puntuales en una vivienda «donde no ha habido problemas nunca el sensor recoja a niveles por encima de los niveles habituales».

Ha asegurado que «tenemos delimitadas las zonas complejas y se están tomando decisiones respecto a qué hacer en cada una de las viviendas de forma muy concreta» en estos momentos puntuales.