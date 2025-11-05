Suscribete a
Seis inmigrantes evacuados a centros hospitalarios tras llegar a Tenerife en un cayuco con 84 personas

La embarcación ha sido escoltada por la salvamar hasta el puerto tinerfeño de Granadilla

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado a última hora de ayer martes a un total de 84 personas migrantes que viajaban a bordo de un cayuco a seis kilómetros al sur de Tenerife, con seis de ellos trasladados a centros hospitalarios por efectos de la travesía.

