Seis inmigrantes evacuados a centros hospitalarios tras llegar a Tenerife en un cayuco con 84 personas

Salvamento Marítimo ha rescatado a última hora de ayer martes a un total de 84 personas migrantes que viajaban a bordo de un cayuco a seis kilómetros al sur de Tenerife, con seis de ellos trasladados a centros hospitalarios por efectos de la travesía.

Una vez se dio el aviso, el organismo estatal movilizó los medios necesarios para tratar de localizar a la embarcación, que fue escoltada por una salvamar hasta el puerto tinerfeño.

El gupo ha desembarcado en el muelle de Granadilla, donde les esperaba un dispositivo sanitario formado por el Servicio de Urgencias Canario, Cruz Roja y Atención Primaria. De las 84 personas migrantes desembarcadas, seis fueron evacuadas a centros sanitarios.