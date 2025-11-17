Suscribete a
iNMIGRACIÓN

Rescatados dos cayucos e inmigrantes sobre balsas de bidones en El Hierro

La embarcación quedó sin combustible y a la deriva por lo que construyeron una balsa con bidones para tratar de encontrar ayuda

La Salvamar Navia localizó a los dos hombres a bordo de unos bidones.
La Salvamar Navia localizó a los dos hombres a bordo de unos bidones. SALVAMENTO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado en El Hierro a 242 personas de dos cayucos localizados en aguas cercanas a la isla, Las embarcaciones habían quedado a la deriva sin combustible, por lo que dos personas se construyeron una balsa con bidones para tratar de buscar ayuda.

