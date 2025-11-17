Rescatados dos cayucos e inmigrantes sobre balsas de bidones en El Hierro

Salvamento Marítimo ha rescatado en El Hierro a 242 personas de dos cayucos localizados en aguas cercanas a la isla, Las embarcaciones habían quedado a la deriva sin combustible, por lo que dos personas se construyeron una balsa con bidones para tratar de buscar ayuda.

Los rescates se han desarrollado en la tarde de este domingo, con dos grupos de 81 y 121 personas respectivamente. El primer cayuco fue localizado por el avión de Salvamento Sasemar 103 a unos 55 kilómetros al sur de la isla. A su encuentro fueron las salvamares Navia y Diphda.

En el primer rescate, dos de sus ocupantes decidieron construir una balsa con bidones de gasolina y lanzarse al mar para buscar ayuda, siendo también localizados por Salvamento.

SALVAMENTO

La salvamar Navia de Salvamento Marítimo localizó en la zona el cayuco con varios menores a bordo, así como las balsas de bidones, que estaban a flote.

El segundo cayuco, a apenas 8 kilómetros de la isla y con 81 personas, también con varios menores, fue rescatado un poco más tarde tras ser avistado por la salvamar que efectuaba el primer rescate en su viaje a puerto.

Los ocupantes de los dos cayucos se encuentran en buen estado de salud.

Se suma este grupo a los tres cayucos rescatados el pasado viernes, concretamente 330 migrantes que han arribado a El Hierro y 54 a Gran Canaria.