Rescatado en helicóptero un corredor que cayó a una zona de difícil acceso durante una maratón
El hombre de 56 años en el momento inicial de la asistencia presentó contusiones de carácter moderado
Laura Bautista
Las Palmas de Gran Canaria
El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) ha rescatado este domingo a un corredor, un hombre de 56 años, que se cayó por una ladera hasta una zona de difícil acceso durante una maratón.
El deportista resultó herido moderado durante la K42 ... Anaga Maratón, en Tenerife, concretamente tras el accidente en torno a las 14:45 horas en la zona de Chinamada del Parque Rural de Anaga, en el municipio de La Laguna.
Hasta el lugar se trasladó el helicóptero del GES que rescató al deportista y lo evacuó hasta el aeropuerto de Tenerife Norte.
El helicóptero del #GES @territoriocan_ rescata a un corredor tras una caída durante una maratón en La Laguna #Tenerife— 112 Canarias (@112canarias) December 7, 2025
Más información⬇️ https://t.co/S6SKTCZtdH pic.twitter.com/0SXlL99cFI
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el afectado presentaba diversas contusiones de carácter moderado, por lo que al atleta accidentado fue evacuado por vía aérea al Aeropuerto de Tenerife Norte.
Tras su aterrizaje, personal del SUC se encargó de su traslado al centro hospitalario.fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
