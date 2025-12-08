Suscribete a
Rescatado en helicóptero un corredor que cayó a una zona de difícil acceso durante una maratón

El hombre de 56 años en el momento inicial de la asistencia presentó contusiones de carácter moderado

Rescate del GES en foto de archivo
Rescate del GES en foto de archivo 112 CANARIAS

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) ha rescatado este domingo a un corredor, un hombre de 56 años, que se cayó por una ladera hasta una zona de difícil acceso durante una maratón.

El deportista resultó herido moderado durante la K42 ... Anaga Maratón, en Tenerife, concretamente tras el accidente en torno a las 14:45 horas en la zona de Chinamada del Parque Rural de Anaga, en el municipio de La Laguna.

