Sesión de control al Gobierno en el Congreso
ASTRONOMÍA

Muere el director fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez

Consiguió que la Universidad de Burdeos instalara el primer telescopio profesional en el Observatorio del Teide

El director fundador del IAC, Francisco Sánchez, ha fallecido este 21 de octubre
Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha comunicado el fallecimiento de su director fundador, el profesor Francisco Sánchez Martínez, en Madrid, donde residía en los últimos años, a los 89 años de edad.

El IAC subraya que fue quien con su tesón logró crear ... uno de los centros de investigación más punteros de Europa y dos de los mejores observatorios astrofísicos del mundo: el Observatorio del Teide, en Tenerife; y el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma. Fue uno de los pioneros y promotores de la Astrofísica en España desde que, en el año 1961, viajó por primera vez a Tenerife e inició los primeros estudios de la calidad astronómica del cielo de Canarias.

