Una macroperación internacional contra el fraude alimentario destapa toneladas de bananas vendidas como plátanos de Canarias

Un total de 39 personas se encuentran investigadas dentro de la macroperación Opson XIV contra el fraude alimentario, en la que la Guardia Civil ha detenido ya a diez personas y estudia indicios delictivos en otras 29, como presuntos responsables de delitos contra la propiedad industrial, estafa, fraude alimentario, falsificación documental y contra la salud pública.

En total, en la operación se han incautado 11.500 toneladas de productos ilícitos y casi un millón y medio de litros de bebidas, en su mayoría alcohólicas. Los agentes han realizado más de 2.091 inspecciones y registros en centros de distribución, almacenes, medios de transporte, puertos y aeropuertos del territorio nacional, en los que se ha detectado hasta 1.219 infracciones administrativas.

Como resultado, se han retirado del mercado bienes valorados en más de 95 millones de euros, entre los que hay bebidas alcohólicas, cereales, grano, frutas, hortalizas, productos cárnicos, pescados, mariscos, productos lácteos, azúcar o aditivos.

Dentro de los investigados, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), ha investigado a una persona en Tenerife como presunto autor de un delito contra la salud pública, por vender pescados, mariscos y otros productos alimenticios al por mayor y sin trazabilidad, en mal estado, caducados o habiendo perdido la cadena de frio. En las inspecciones se contó con la colaboración del Área de Salud de Tenerife, del Servicio Canario de Salud, y se intervinieron 25 toneladas de productos perecederos.

Además, en Alicante el SEPRONA ha investigado a una empresa mercantil que vendía bananas procedentes de Madeira (Portugal) etiquetadas como plátano de Canarias, un etiquetado que tiene la categoría de Indicación Geográfica Protegida (IGP). Esta empresa investigada tenía suspendida la certificación para su comercialización e importaba el producto valiéndose de documentación aduanera falsificada.

Esta operación ha culminado con la investigación de una persona por un delito contra la propiedad industrial, relativo al mercado y los consumidores y falsedad documental. Se ha determinado que se han vendido un total de 2.000 toneladas de bananas etiquetadas como plátanos de Canarias.

Esta macroperación ha tenido como objetivo desmantelar las redes delictivas implicadas en el tráfico internacional de falsificaciones, alimentos y bebidas de calidad inferior, así como detectar y prevenir el fraude alimentario. Se ha comprobado el cumplimiento de la normativa relacionada con la seguridad alimentaria, la salud y bienestar de los animales o la sanidad vegetal.

Una de las principales tendencias detectadas a nivel internacional es la infiltración de grupos de delincuencia organizada en empresas de eliminación de residuos con la intención de acceder a los alimentos caducados en espera de destrucción, para manipular la fecha de caducidad y reintroducirlos en el mercado con etiquetas falsas. Asimismo, se ha detectado que los ataques contra los productos con denominación de origen protegida e indicaciones geográficas protegidas están entre las actividades fraudulentas más comunes.

Dentro de la operación Opson XIV han intervenido cuerpos policiales de 31 países, que han emitido 101 órdenes de detención. Además, un total de 631 personas han sido denunciadas y se ha logrado desarticular 13 organizaciones criminales.

En esta operación también se ha investigado a cinco personas por delitos contra la salud pública, tras una inspección en una industria cárnica que utilizaba alimentos caducados para la elaboración de productos cárnicos, un grupo criminal dedicado a la venta de moluscos bivalvos no aptos para el consumo, y han sido detenidas seis personas e investigadas otras dos por los delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la salud pública, blanqueo de capitales y fraude de fluido eléctrico, entre otros.