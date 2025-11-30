José Elías, empresario español: «Al Gobierno no le interesa que sepas de finanzas, porque si la gente supiera cómo funciona el sistema, habría una revolución»

Desde hace unos años, Francisco José Elías Navarro es un nombre habitual en la lista Forbes. Este 2025, el empresario ha vuelto a ser una de las 100 personas más ricas de España. En concreto, se sitúa en el puesto 79 y ... posee un patrimonio 650 millones de euros.

El catalán no solo es referente en el sector económico por sus logros profesionales, sino también por sus polémicas y directas declaraciones. Y es que el millonario nunca ha tenido miedo en decir lo que piensa.

Uno de los últimos temas sobre los que ha hablado a través de sus redes sociales está relacionado con la poca educación financiera de la sociedad española. José Elías no ha dudado en señarlar al Gobierno como culpable.

José Elías tiene una opinión muy clara sobre quién es el verdadero culpable de que los ciudadanos de España carezcan de conocimientos económicos. «Al Gobierno no le interesa que sepas de finanzas. Si supieran cómo funciona el sistema, habría una revolución», sostiene.

El millonario español asegura que la administración «no se puede permitir dar educación financiera a la gente». «Es mejor que no sepan y así todo sigue igual», añade.

Para comprender mejor sus palabras, el empresario relata lo que le ocurrió hace poco con un joven. «El otro día me encontré con un chaval y le pregunté por su situación. Me contó que había estado repartiendo bebidas por ahí, pero que decidió formarse. Hizo un curso de inversión y se puso las pilas. Cuando le pregunté cómo valoraba haber pagado por aprender, me dijo que había sido el mejor dinero invertido de su vida», explica.

En este sentido, José Elías asegura que ese chico ha podido «comprarse una villa, aprender a gestionar sus activos y buscarse la vida y evolucionar». «¿Tan difícil es enseñarle a la gente a prosperar? De eso se trata. De tener el conocimiento para comprar, gestionar y crecer», comenta.

El millonario español es tajante ante esta situación. «El problema es que vivimos en un país con una mentalidad extraña, un sitio donde nos alegramos si al de al lado le va mal, en vez de al revés. La evolución del vecino no es tu enemigo, es el ejemplo de que se puede salir adelante», sentencia.