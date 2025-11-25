Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este martes 25 de noviembre

Gonzalo Bernardos opina sin filtros sobre la situación de los okupas en España: «En la mayoría de los países de Europa...»

El economista compara los tiempos de deshaucio en nuestro país frente a los de los países del entorno

Gonzalo Bernardos avisa de lo que está pasando con el mercado del alquiler en España: «No es buena noticia para los inquilinos»

Gonzalo Bernardos opina sin filtros sobre la situación de los okupas en España: «En la mayoría de los países de Europa...»
Gonzalo Bernardos opina sin filtros sobre la situación de los okupas en España: «En la mayoría de los países de Europa...» ABC
Virginia López Esplá

Virginia López Esplá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Muchos propietarios en España se enfrentan al miedo de que sus residencias sean allanadas o usurpadas por okupas, que pueden llegar a causar desperfectos en las viviendas.

Según los datos del portal Idealista, en esta página de compraventa hay unos 23.000 inmuebles que se anuncian con la presencia de okupas ... en su interior. Asimismo, los propietarios que tienen casas vacías o que se enfrentan a impagos de los inquilinos denuncian la inseguridad jurídica a la que se enfrentan.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app