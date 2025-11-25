Gonzalo Bernardos opina sin filtros sobre la situación de los okupas en España: «En la mayoría de los países de Europa...»

Muchos propietarios en España se enfrentan al miedo de que sus residencias sean allanadas o usurpadas por okupas, que pueden llegar a causar desperfectos en las viviendas.

Según los datos del portal Idealista, en esta página de compraventa hay unos 23.000 inmuebles que se anuncian con la presencia de okupas ... en su interior. Asimismo, los propietarios que tienen casas vacías o que se enfrentan a impagos de los inquilinos denuncian la inseguridad jurídica a la que se enfrentan.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial, del año 2023, muestran que el tiempo medio en España para expulsar a un okupa es de 12 meses. Si a este tiempo medio se le añaden las apelaciones de sentencias en las Audiencias Provinciales en procedimientos civiles, el proceso puede extenderse hasta casi los dos años, concretamente a los 23,2 meses.

Gonzalo Bernardos opina sobre la situación de los okupas en España

Ante esta situación, el economista Gonzalo Bernardos ha hecho una reflexión y ha opinado en sus redes sociales. Según Bernardos, «los extranjeros alucinan con que en España los okupas tengan más derechos que los propietarios».

El también profesor señala que el tiempo en nuestro país para echar un okupa puede ser de dos años y lo compara con la situación de Europa: «En la mayoría de países, antes de un mes los okupas están en la calle».

Según Bernardos, los motivos son «la moratoria de deshaucios para vulnerables, que el propietario no puede cortarles el agua o la luz, que debe declarar en IRPF las rentas no cobradas, que la policía no actúa si no es vivienda habitual o que el propietario no puede entrar en su inmueble».

Los extranjeros alucinan q en España los okupas tengan más derechos que los propietarios. En la mayoría de los países de Europa, antes de un mes los okupas están en la calle. En España, si recurren la sentencia del juzgado, puede tardar el propietario casi 2 años en echarlos👇 — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) November 23, 2025

En otro de sus mensajes, Gonzalo Bernardos analizó el mercado a través de lo que se puede extraer en los datos de mercados inmobiliarios y señaló que «la inseguridad jurídica comporta una disminución de la oferta del alquiler y mayor precio del arrendamiento», lo que no resulta ser buena noticia para los inquilinos.