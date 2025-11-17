Suscribete a
INMIGRACIÓN

La llamada desde una patera activa el protocolo de rescate de siete inmigrantes al sureste de Gran Canaria

A bordo viajaban dos menores, todos ellos en buen estado de salud

Rescatados dos cayucos e inmigrantes sobre balsas de bidones en El Hierro

Patera localizada al sureste de Maspalomas
Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La llamada desde la propia embarcación ha activado en la tarde de este lunes el protocolo de rescate de patera, con un total de siete migrantes de origen magrebí que han sido trasladados a puerto con seguridad.

La llamada desde la patera, localizada ... luego por el ecoradar SIVE, a unos 20 kilómetros (11 millas) al sureste de Maspalomas (Gran Canaria), activó los recursos desde la isla por parte del centro de Salvamento.

