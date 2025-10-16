Un hombre se atrinchera con un cuchillo en una vivienda del barrio de Ofra, Tenerife

La Policía Nacional ha activado un dispositivo de seguridad con un negociador una vez que un hombre, con problemas psiquiátricos, se ha atrincherado con un cuchillo en su casa, ubicada en el barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife.

Aunque un testigo señaló en ... un primer momento que tenía a una mujer como rehén, la policía ha descartado que haya otra persona en el inmueble ubicado en la calle Tagore. Tal y como ha adelantado Diario de Avisos, en el lugar se encuentran dos ambulancia así como seis furgones policiales.

El hombre portador del cuchillo, contaría con antecedentes de problemas de salud mental.﻿ HABRÁ AMPLIACIÓN

