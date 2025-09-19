Suscribete a
VOLCÁN LA PALMA

La Palma, una cicatriz que aún duele cuatro años después del volcán: «Lucho por recuperar aquella antigua ilusión»

La aceptación del recurso abre por vía judicial la posibilidad de conocer las reuniones de los días y horas previas a la erupción

La colada volcánica en su camino al mar frentte a una vivienda
La colada volcánica en su camino al mar frentte a una vivienda

Laura Bautista

Canarias

«¿Te sientes bien en donde vives ahora?», le pregunta una mujer a Lucía Rosa aunque, sin casi responder y sin haber preguntado, ya ella miró para el suelo con los ojos anegados y le soltó: «Yo solo sería feliz si viviera en su casita ... de antes«, porque aunque en su nueva casa ve el mar »para qué lo quiero yo si no lo miro«.

Comentarios
0
