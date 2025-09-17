Suscribete a
Detenido después de tirar y arrastrar por el suelo a una mujer de 74 años para robarle en Las Palmas

La intervención de un vecino que salía del ascensor hizo que huyera del lugar

Vehículo de la Policía Nacional
Vehículo de la Policía Nacional

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 58 años y con antecedentes como presunto autor de un delito de robo con violencia contra una mujer de 74 años para robarle el bolso en Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos ocurrieron el 25 de agosto cuando la víctima accedía al portal de su domicilio, momento en el que un individuo entró tras ella y la abordó de forma violenta para arrebatarle el bolso, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera de espaldas al suelo.

No obstante, pese a encontrarse en el suelo, el agresor continuó tirando del bolso y llegó a arrastrarla varios metros, hasta que la intervención de un vecino que salía del ascensor hizo que huyera del lugar.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió varias heridas, que la obligaron a permanecer varios días en cama. El portal donde ocurrieron los hechos disponía de cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron entregadas a la Policía Nacional.

MÁS INFORMACIÓN

Tras las gestiones policiales y el reconocimiento fotográfico realizado por un testigo, el autor fue identificado y, finalmente, detenido el 9 de septiembre en una calle de la capital portando además varios objetos de un presunto hurto realizado en ese momento.

Finalmente, la Policía Nacional ha explicado que el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.

