Coalición Canaria deja en el aire su apoyo a Sánchez: «La confianza se ha quebrado»

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha sido tajante en su papel de socia del Gobierno de España. «Hoy he trasladado al presidente Sánchez que Coalición Canaria no puede garantizarle el apoyo tras lo conocido, y que esperamos medidas más contundentes no restringidas a su partido«.

La diputada canaria deja en el aire el apoyo de CC a la coalición, después de conocer los casos de corrupción que afectan a miembros socialistas, entre ellos Santos Cerdán o José Luis Ábalos.

«En adelante Coalición Canaria tomará las decisiones cuando corresponda sobre escenarios reales y con la información que en ese momento se conozca, y no ante elucubraciones o supuestos que no están de momento sobre la mesa.

Estas declaraciones de Valido son la conclusión a la reunión mantenida en la tarde de ayer con el presidente del Gobierno en la tarde de ayer. «Le hemos adelantado que en este momento no podemos garantizarle nuestro apoyo. La confianza se ha quebrado y no solo se ha quebrado con nosotros, se ha quebrado con la propia ciudadanía y con otros socios de Gobierno de los que sí depende la continuidad», ha dicho Valido en una rueda de prensa en el Congreso tras la reunión.

No obstante, Coalición Canaria no tomará ninguna decisión hasta tener un «escenario real» en función de las nuevas informaciones que puedan aparecer sobre el caso Koldo, evitando así hablar sobre futuribles.

Ha dicho que Sánchez está «tocado» y ha pedido medidas más contundentes para evitar prácticas corruptas no solo en su partido, sino también en el Gobierno, por ejemplo garantizando la máxima transparencia en los procesos de contratación.