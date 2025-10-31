Suscribete a
Canarias entra en el Guinness World Records con la planta desaladora de agua de mar con menor consumo energético

Laura Bautista/EP

Las Palmas de Gran Canaria

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), entidad pública adscrita a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, ha sido oficialmente registrado en el Guinness World Records por registrar el menor consumo energético en una planta desaladora de agua de ... mar por ósmosis inversa, con un valor certificado de 1,794 kWh por metro cúbico de agua producida.

