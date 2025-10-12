Los ingenios que convierten el aire en agua ya son un negocio tangible

El planeta está sediento. El azote del cambio climático, la insuficiente inversión en infraestructura o el crecimiento poblacional privan a más de la mitad de la población mundial del acceso a agua potable segura, un problema crítico en entornos de exclusión social, pobreza y marginalidad, ... pero que se replica en situaciones de emergencia o en emplazamientos remotos que carecen de servicios básicos. La respuesta tradicional a estas deficiencias ha sido el empleo de agua embotellada, una solución que acarrea costes logísticos e impacto ambiental fruto del consumo de plástico y las emisiones asociadas al transporte. Frente a esta realidad, un avance muy prometedor es la obtención de agua potable a partir del aire.

La idea no es nueva, pero los actuales generadores atmosféricos de agua representan una innovación significativa en términos de eficiencia, capacidad de producción masiva y aplicación en lugares con condiciones climáticas complicadas. Desde aparatos para uso residencial a pequeña escala hasta factorías gigantes que producen hasta 250.000 litros de agua potable al día, la versatilidad de estas máquinas las convierte en un gran aliado para plantar cara a las sequías cada vez más severas y frecuentes que ha traído consigo el calentamiento global.

Diversos informes dibujan un nicho de negocio con potencial de expansión. Global Market Insights, por ejemplo, estima el mercado mundial en 2.800 millones de dólares en 2024 y augura una tasa de crecimiento anual compuesta del 8% entre 2025 y 2034. «Los generadores de agua atmosférica han demostrado ser una opción eficaz para proporcionar agua limpia para consumo humano, saneamiento e industria en zonas con escasez de fuentes de agua dulce», asegura la consultora.

Allied Market Research, por su parte, maneja unas cifras algo más ambiciosas de cara al futuro: valora el mercado global en 2.700 millones de dólares en 2023 y prevé que alcance los 10.800 millones en 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,8% entre 2024 y 2033. La urgente necesidad de garantizar un suministro confiable de agua potable ante una escasez que no da tregua, así como las políticas que gobiernos de todo el mundo están implementando para apoyar esta tecnología son factores que la consultora entiende que contribuirán a su impulso.

Estos sistemas aseguran el suministro sin depender de la infraestructura municipal, algo crucial para operaciones industriales que se llevan a cabo en zonas propensas a la escasez de agua o a servicios públicos inestables y, desde el punto de vista de la sostenibilidad, minimizan la utilización de agua embotellada. Hasta ahora, el segmento no residencial registra la mayor participación de mercado en términos de ingresos, aunque se estima que la demanda en la parte residencial aumente en los próximos años. Un voraz interés que ha disparado la aparición de empresas especializadas a lo largo y ancho del planeta.

Sin embargo, los generadores de agua atmosférica se enfrentan todavía a una serie de limitaciones, como el alto coste que suponen para hogares y pequeñas empresas, además del hecho de que precisan suministro constante de electricidad, si bien con el paso del tiempo han mejorado su rentabilidad e incluso pueden funcionar con paneles solares.

Tecnología española

En nuestro país, Genaq diseña y fabrica generadores atmosféricos de agua desde 2008, una trayectoria que le ha permitido forjar una cartera diversificada de clientes en 73 países. Fran Correal, director comercial de la compañía, explica que muchos encargos son para atender emergencias (desastres naturales, ayuda humanitaria, campamentos civiles y militares, etc.). En la dana que asoló Valencia, por citar un caso, instalaron varias unidades ante la falta de infraestructura hídrica en los campamentos temporales.

Los ejércitos también son asiduos consumidores de su tecnología, al igual que empresas privadas que recurren a ella para actividades de construcción e industriales. Una aplicación en marcha: «Tradicionalmente las plataformas petrolíferas abastecían a los trabajadores con agua embotellada, que ocupa espacio y exige transporte, lo cual encarece. Nuestra alternativa es autosuficiente, ya que no depende de sistemas logísticos». Han trabajado, por ejemplo, en una estructura de este tipo ubicada en Vietnam, donde las temperaturas rondaban los 26ºC y había un 85% de humedad relativa. Su máquina era capaz de producir 389 litros de agua al día (necesitaban 350) con un coste de 0,04 dólares/litro y un retorno de la inversión de 0,7 años.

En la división comercial la penetración es más lenta, según comenta Correal, aunque cuentan con clientes: «Hay viviendas rurales en Canarias y Baleares que por falta de agua potable utilizan nuestros generadores. También hoteles de diferentes partes del mundo».

Estos sistemas solo necesitan aire y una fuente de energía, siendo compatibles con las renovables

El funcionamiento es sencillo. Un ventilador introduce aire ambiental dentro del equipo que pasa por un sistema de refrigeración que lo enfría por debajo de su punto de rocío, provocando que el vapor de agua se condense en forma líquida. El agua se canaliza hacia un depósito interno, pero en esta fase aún no es apta para el consumo.

Por este motivo, a continuación pasa por un sistema de filtros (sedimentos y carbón activo) que eliminan impurezas físicas, olores y compuestos orgánicos volátiles. Después se añaden minerales esenciales como calcita y zeolita para mejorar el sabor y estabilizar su pH, asegurando que el agua no solo sea pura, sino también saludable. Una lámpara ultravioleta elimina cualquier posible microorganismo presente en el agua tras la mineralización, garantizando su inocuidad. El agua tratada se almacena en un tanque interno o externo, desde donde puede distribuirse directamente para consumo o integración en una red.

Genaq dispone en sus instalaciones de su propia cámara climática con tecnología de vanguardia que le permite simular las condiciones de cualquier región y probar los generadores antes de enviarlos a los clientes con el fin de lograr resultados óptimos. «Las condiciones nominales son 30ºC y un 80% de humedad relativa en el aire. Así logramos la máxima producción de agua a un menor coste. El generador más pequeño que tenemos llega a producir 59 litros al día en esas circunstancias», detalla.

Adaptables

Donde mejor funcionan es en zonas del Caribe y el Sudeste Asiático, aunque su utilidad es más amplia. Han puesto aparatos en enclaves desérticos. «En Yibuti, un país del Cuerno de África donde las condiciones son bastante extremas, tenemos un generador en una comunidad remota con una capacidad máxima de producción de 5.000 litros al día que, precisamente por los parámetros poco favorables, se mueve entre los 700 y 2.000 litros», dice.

La principal ventaja de los productos (comercializan múltiples modelos, adaptados a cada aplicación) es que «proporcionan una fuente de agua potable autosuficiente con un consumo energético bajo». Las máquinas están estandarizadas para enchufarse a la corriente eléctrica, pero desde la empresa aclaran que también es posible integrarlas con placas solares o equipos electrógenos independientes.

El beneficio más evidente de la tecnología es dar agua dulce a quienes no pueden abrir el grifo para conseguirla. La ONU calculaba que 2.200 millones de personas no tenían acceso a agua potable gestionada de manera segura en 2022, pero un estudio publicado el año pasado en la revista científica Science estima que serían 4.400 millones, más de la mitad de la población mundial. Además de luchar contra esta situación, los generadores tienen la vertiente sostenible, al reducir el consumo de agua envasada. Un estudio de la Universidad de las Naciones Unidas señala que la industria produce alrededor de 600.000 millones de botellas de plástico al año, lo que equivale a alrededor de 25 millones de toneladas de residuos de PET, la mayoría no reciclados y destinados a vertederos.

El director comercial de la compañía cree que estas soluciones aún son desconocidas, pero ve motivos para la ilusión. «Hay muchos países que están sacando licitaciones específicas de generadores atmosféricos de agua para temas de emergencia o militares En el medio plazo estarán bastante implementados», vaticina. Optimismo compartido por otra empresa española del sector, la malagueña AguaPARK, que comercializa estos sistemas desde mediados de 2023 y cuenta con un amplio abanico de modelos, desde el más pequeño que genera 10 litros al día hasta otro capaz de llegar a los 1.000 litros diarios.

El grueso de sus clientes se concentra en España, el continente americano y, dentro de Europa, en Alemania. «El 90% son particulares. Los hay que optan por las máquinas de interior para satisfacer su consumo diario de agua y reemplazar la adquisición de botellas, pero también hay quienes se decantan por modelos grandes, que producen de 100 litros diarios en adelante en condiciones óptimas, para ir rellenando los aljibes de las casas de campo», subraya Dilia Barceló, responsable comercial de la compañía, para quien la comodidad es uno de los aspectos más apreciados por los compradores.

«Tienen una fuente propia que genera agua de manera autónoma, olvidándose del transporte, es decir, de cargar botellas de agua en el coche, con el gasto de gasolina que implica», desliza. Otro rasgo distintivo de estos dispositivos es que no necesitan trabajos de fontanería ni una instalación como tal, pues se conectan y ya pueden usarse.

Los aparatos son respetuosos con el medio ambiente en tanto que no generan aguas residuales

Barceló añade el bajo consumo eléctrico de estas alternativas que, en su caso, funcionan a partir de los 15ºC y un 25% de humedad relativa. «El modelo Brisa, a la cabeza en ventas, tiene un consumo durante la generación (no está las 24 horas produciendo) de 350W/h», concreta, al tiempo que defiende que estamos ante una tecnología de presente y de futuro, llamada a jugar un papel relevante para paliar los efectos de las sequías.

Para las personas que se han acostumbrado a beber agua envasada porque el sabor de la del grifo no les gusta, cree que estos productos son también una buena alternativa: «La calidad del agua es altísima porque la mineralización está muy controlada, pero lo realmente importante es la disponibilidad total de agua en su casa». Su producto más vendido ronda los 2.000 euros, pero Barceló matiza que el preció está abocado a seguir evolucionando, como ocurrió en su día con las placas solares. Mientras, atacan a todos los públicos, desde residencial hasta industrial.

En todo el mundo

Fuera de nuestro país, uno de los proyectos más ambiciosos es el de la suiza HuProTec, que ha anunciado la construcción de una planta capaz de producir la friolera de 250.000 litros de agua potable al día a partir de la humedad del aire. Bautizada como Alpha, constará de 50 unidades de uno de sus generadores de agua atmosférica distribuidas en una superficie total de 14.400 metros cuadrados y preparadas para funcionar con temperaturas de hasta 15ºC y una humedad relativa del 25%. Tal y como indica la empresa, la estación se alimenta a partir de su solución solar patentada de 2,3 megavatios. «El agua generada puede distribuirse por camiones cisterna o por tuberías directamente a otras ciudades y también puede embotellarse», señala en su web.

En el mercado operan otros actores internacionales destacados como la australiana PlanetsWater, la china Fujian Wanjuan Technology CO o Watergen, con sede en Estados Unidos.

Los ingenios que convierten el aire en agua potable para afrontar la escasez de este líquido que sufre el planeta ya son una realidad empresarial tangible.