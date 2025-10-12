Suscribete a
Los ingenios que convierten el aire en agua ya son un negocio tangible

El sector global de los generadores atmosféricos ya ronda los 3.000 millones y abarca desde el uso residencial a ambiciosos megraproyectos

Agua a la fuga en España: casi un cuarto del total suministrado se pierde

Generador de la empresa española Genaq en Puerto Rico, durante el huracán María
Generador de la empresa española Genaq en Puerto Rico, durante el huracán María
Laura Montero Carretero

Madrid

El planeta está sediento. El azote del cambio climático, la insuficiente inversión en infraestructura o el crecimiento poblacional privan a más de la mitad de la población mundial del acceso a agua potable segura, un problema crítico en entornos de exclusión social, pobreza y marginalidad, ... pero que se replica en situaciones de emergencia o en emplazamientos remotos que carecen de servicios básicos. La respuesta tradicional a estas deficiencias ha sido el empleo de agua embotellada, una solución que acarrea costes logísticos e impacto ambiental fruto del consumo de plástico y las emisiones asociadas al transporte. Frente a esta realidad, un avance muy prometedor es la obtención de agua potable a partir del aire.

