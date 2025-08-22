Canarias denuncia la «irresponsabilidad e insolidaridad» de Baleares de pedir que se suspenda el reparto de menores

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 22/08/2025 a las 13:50h. Compartir Copiar enlace

El Gobierno de Canarias ha afeado este viernes la reacción del Gobierno balear, que ha pedido la suspensión del auto del Tribunal Supremo para «no acoger a los menores migrantes no acompañados» procedentes de las islas. Para Canarias, esto es «un ejercicio de irresponsabilidad e insolidaridad» por parte de una comunidad autónoma que «acoge a 5.000 niños y niñas menores menos que Canarias», lamenta el gobierno regional.

Así lo ha expresado el viceconsejero del Gabinete del presidente de Canarias, Octavio Caraballo, que advierte que «no es cierto» que en estos momentos Baleares «sea la principal puerta de entrada de Europa de los flujos migratorios procedentes de África». Baleares parte de una premisa que «es falsa», ha criticado, y ante eso «los datos son incontestables». Ellos han recibido 5.000 migrantes en 2025, y nosotros hemos superado la barrera de los 12.000. Ellos cuentan con 680 menores, y nosotros con más de 5.500», ha puntualizado Caraballo.

El Gobierno canario «entiende y comprende» la preocupación expresada por la presidenta balear, Marga Prohens, pero, matiza, si en Canarias se ha sido capaz de «establecer un sistema de acogida para 6.000 menores, ellos no deberían de tener problemas para aceptar un cupo de 49».

Como ha recordado, en España existe «un principio de solidaridad que se debe aplicar siempre ante cualquier drama humanitario o adversidades», por lo que este no se «puede aplicar a la carta, sino que es una obligación institucional». Por ello, renunciar a acoger a 49 menores es «un ejercicio de irresponsabilidad« y una muestra más de »insolidaridad» con Canarias.

«Ni siquiera nos respondió»

Canarias ha emplazado a la presidenta de Baleares a que «se sume a la iniciativa que llevamos impulsando desde hace dos años, con el apoyo de otros territorios afectados, como es el caso de Ceuta. Se lo pedimos en su momento, a través de una carta a la que ni siquiera nos respondió, y seguiremos planteándoselo porque las migración es un asunto que nos afecta a todos», ha recordado Caraballo.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha recriminado al Govern esta decisión valorando esta negativa como «racismo» y no una «falta de medios» como alega el gobierno balear.