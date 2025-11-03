Canarias es la comunidad con peor calidad de vida de España

Canarias fue la última comunidad autónoma en calidad de vida en 2024, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) dentro del Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV).

Canarias obtuvo un total de 99,38 puntos, si bien fue la segunda ... que más avanzó con una subida de 0,65 puntos, solo por detrás de Baleares (0,77 puntos).

El archipiélago está por detrás de la media nacional en los indicadores de condiciones materiales de vida, trabajo, ocio y relaciones sociales, educación, gobernanza y derechos básicos y entorno y medio ambiente, y confluye en sanidad.

Las islas solo mejoran al resto de España en seguridad física y experiencia general de la vida.

Por comunidades autónomas, Navarra (105,19), La Rioja (103,91) y País Vasco (103,74) presentaron los niveles más elevados de calidad de vida en el año 2024, mientras que los más bajos se dieron en Canarias (99,38), Andalucía (99,54) y Galicia (99,67).

Si se analizan las nueve dimensiones por separado en las comunidades autónomas, Navarra destacó en 'Salud', 'Ocio y relaciones sociales', 'Entorno y medioambiente' y 'Experiencia general de la vida'. Por su lado, País Vasco resaltó en 'Condiciones materiales de vida' y 'Educación'.

Por su parte, Islas Baleares destacó en 'Trabajo', Principado de Asturias en 'Seguridad física y personal', y Comunidad Valenciana en 'Gobernanza y derechos básicos'.

Media nacional

Según revelan los datos del INE, el ligero aumento de 2024 en el conjunto del país estuvo provocado por las dimensiones 'Condiciones materiales de vida', 'Trabajo', 'Salud', 'Educación', 'Seguridad física y personal', 'Entorno y medioambiente'.

Por el contrario, las dimensiones de 'Ocio y relaciones sociales' y 'Experiencia general de la vida' empeoraron su puntuación respecto al año anterior.

Por su parte, la dimensión de 'Gobernanza y derechos básicos' se mantuvo, al no haber sido actualizada por no incluirse en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 el módulo de Calidad de Vida, que es de periodicidad trienal.