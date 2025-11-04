Suscribete a
Declara la responsable de comunicación de la Fiscalía en la segunda jornada del juicio a García Ortiz

INTERNACIONAL

Canarias apuesta por aumentar la financiación alimentaria en África para frenar los procesos migratorios

Canarias es la única comunidad presente en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Naciones Unidas

Cumbre de Desarrollo Social de la ONU en Catar GOBCAN

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha defendido en Doha la necesidad de que se incremente la financiación en seguridad y soberanía alimentaria en África para frenar los procesos migratorios.

Así lo ha señalado el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, tras la primera sesión ... de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, que se celebra en paralelo y como evento especial dentro de la II Cumbre Mundial de Desarrollo Social de Naciones Unidas en Catar, donde Canarias es la única comunidad autónoma presente en el encuentro.

