Un apagón eléctrico deja a Tenerife sin luz por segunda vez en un año

Faltaban apenas diez minutos para que dieran las diez de la mañana cuando una avería de un generador en una subestación de Granadilla dejó sin electricidad a toda la isla de Tenerife . Vecinos sin luz en las casas, tranvías parados en mitad de su recorrido, semáforos apagados y zonas de la isla en donde cayeron las líneas telefónicas fueron indicios de lo que parecía que iba a ser un completo caos. El teléfono de emergencias del 112 Canarias recibió más de mil llamadas en las siguientes horas de ciudadanos que, en su mayor parte, se quedaron atrapados en los ascensores o tenían problemas con las puertas de garaje.

No obstante, y a diferencia del ‘cero’ energético del pasado mes de septiembre, el hecho de que haya ocurrido por una avería ha permitido que no hiciera falta «paralizar» todo el sistema eléctrico y que la recuperación del suministro comenzara con mayor rapidez . Alrededor de las 14:00 horas -cuatro horas desde el apagón- Endesa informó que más de 200.000 personas habían recuperado la luz, principalmente las zonas metropolitanas de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Guía de Isora y Arona, donde se concentran la mayor parte de hoteles. Sin embargo, no fue hasta las 17:00 horas cuando la Red Eléctrica de España (REE) informó que se había completado el 100% de la reposición del suministro eléctrico de la isla.

Los hospitales funcionaron con normalidad

Afortunadamente, y gracias a los generadores que utilizan en cada uno de los centros, el Hospital de La Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias funcionaron «con total normalidad» , según informó la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Asimismo, el Cabildo montó un operativo especial de guaguas para trasladar a todos los pasajeros que viajaban en tranvía en el momento del apagón, así como la Policía Local fue la encargada de regular el tráfico en las ciudades en sustitución de los semáforos.

A pesar de que el caos estuviera «relativamente controlado», los tinerfeños no han tardado en mostrar su «profunda indignación». «Me parece fatal que si algo falla nos quedemos sin luz en toda la isla» , comentaba Josefa a quien el ‘cero’ le pilló en un centro comercial. Por su parte, David lamentó que «estas cosas nos limitan mucho», mientras recordaba que hace menos de un año -en el mes de septiembre- otro fallo dejaba a la isla sin electricidad. «Es una falta de respeto a todos los tinerfeños» , sentenciaba.

El Cabildo exige una auditoría

Con indignación y molestia, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha exigido que se lleve a cabo una auditoría de todo el sistema eléctrico de la isla debido a que considera «preocupante» que la isla haya sufrido dos ‘ceros’ energéticos en diez meses y cinco en los últimos once años. Martín ha insistido en que los problemas de Tenerife «vienen de lejos» y espera que la auditoría aclare si hay un problema de mantenimiento o el sistema es inadecuado pues un cero energético supone un «trastorno tremendo» y además «solo» lo sufre Tenerife .

«Es una vergüenza», comentaba el presidente , que se quejaba que desde los operadores «siempre dan la misma explicación». «La luz no se regala a nadie, por lo que tenemos derecho a que se garantice el suministro a los ciudadanos» , concluyó para achacar el nuevo apagón a la falta de inversiones de los operadores.

Por su parte, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena , manifestaba que se actuará «con toda la contundencia que el informe nos desvele», indicó señalando al mismo tiempo que en los próximos días tendrá una reunión con la secretaría de Estado de Energía para «planificar» el futuro energético de Canarias porque los sistemas «son frágiles y débiles».

Además, ha comentado que el archipiélago «lleva 15 años sin hacer la planificacion energética» porque no se han querido tomar decisiones y «para exigir» inversiones primero hay que planificar, algo que tendrá el próximo año el Ejecutuvo regional, pues ya está en redacción. Valbuena ha destacado que el Gobierno canario ha impuesto la propuesta de multa más alta tanto a Endesa como Red Eléctrica, con 10 y casi 30 millones respectivamente, por el apagón de septiembre, pero según el presidente del Cabildo de Tenerife, «parece que no son suficientes» .