Alba y Rosell: la condena que dinamita el perfil bajo de Soria en Canarias La diputada de Podemos no teme recurso del condenado Alba al Tribunal Supremo. «Tuvimos que responder 55 recursos a Alba y su defensa, que es el abogado de José Manuel Soria, porque no le debía bastar ninguno de Las Palmas o porque a lo mejor alguien en realidad estaba defendiendo a Soria en este procedimiento».

La sentencia condendatoria contra el magistrado Salvador Alba ha sacudido la tranquilidad institucional de las islas Canarias. Alba ha anunciado un recurso al Tribunal Supremo. La magistrada Rosell que actualmente es diputada de Podemos sugiere que la Fiscalia trabaje para encontrar responsabilidades contra el exministro José Manuel Soria. Alba es simpatizante de Vox y ha compartido con Soria el mismo abogado contra Rosell.

Alba ha afirmado que la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que le ha condenado a 6 años y medio de prisión por confabular contra la también juez y diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell, es «tremendamente injusta» y ha anunciado que recurrirá el fallo.

Alba insiste en que «no se ha considerado probado ni un solo episodio que demuestre ese supuesto odio que podía tener hacia ella en marzo de 2016». En «Canarias 7» se ha mostrado convencido de que el recurso que presentará «podrá apreciar la realidad de los hechos, pondrá sentido común y aplicará el Derecho de una vez por todas a un asunto al que se le ha dado la vuelta».

Batallas pendientes

La diputada de Unidas Podemos en el Congreso por Las Palmas, la magistrada Victoria Rosell, se ha mostrado «contenta» por la sentencia que condena por confabular contra ella y ha opinado que la Fiscalía debería plantearse actuar contra el exministro José Manuel Soria.

El fallo contra Alba aprecia delitos de prevaricación judicial en concurso con cohecho y falsedad en documento público y le exime de los de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y revelación de secretos.

Rosell comentó que se trata de la primera instancia de este caso y que cabe un recurso ante el Tribunal Supremo (TS), mostrándose segura de que Alba pedirá aclaración y nulidad porque "solo en la fase de instrucción tuvimos que responder 55 recursos del juez Alba y su Defensa, que es el abogado de José Manuel Soria, porque no le debía bastar ninguno de Las Palmas o porque a lo mejor alguien en realidad estaba defendiendo a Soria en este procedimiento».

Apunta que lo que Alba «y el abogado de Soria» querían era la nulidad de la grabación de Miguel Ángel Ramírez al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales, algo que el TSJC desestimó.

«Nivel de barro»

«Quizás lo más duro y lo más sintomático sobre de qué calaña de gente estamos hablando es que Soria y Alba me acusaban a mi precisamente de los delitos de los que ha sido condenado Alba, prevaricación y cohecho», aseveró Rosell, que hizo especial hincapié en la gravedad del delito de falsedad en documento público.

Resalta que la pena que más se ajusta al interés general es la inhabilitación del juez para que nadie, «nunca más», a manipulación de pruebas, sentencias injustas y a maniobras «indecentes». «Pero si el Código Penal prevé penas de 3 a 6 años para un funcionario o autoridad que falsifique un documento público hay que pensar que es un comportamiento muy grave».

«Puse una querella contra Soria por decir que yo era una prevaricadora de libro. Todavía tiene mucho pero un compañero dijo que eso era una confrontación política, pienso que no. No podemos llevar la confrontación política a este nivel de barro porque eso nos hace peores», dijo para añadir que querella está en apelación desde hace tiempo. «Y no se ha resuelto», matiza.

Rosell asegura que en su momento tuvo que calcular contra quién podía actuar. «Pude actuar contra el juez Alba y creo que no es exigible siempre a la víctima ser quien actúe. Pienso que aunque sea una persona poderosa [en relación a Soria], y precisamente por eso, debería también plantearse su actuación la Fiscalía».

«Yo creo que ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Tenemos un corrupto menos en Las Palmas de Gran Canaria y ha sido muy duro. Me ha costado mucho tiempo, mucho sufrimiento, mucho dolor y muchísimo dinero. He tenido que ir al TS contra la Fiscalía y ganar, he tenido que ir al TC, he tenido que ir al TS también por denuncias falsas ante el CGPJ y he tenido que recorrer todo este camino con mis propios medios. A ver si la Fiscalía también actúa en el interés general porque es exigible», concluye.