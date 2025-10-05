El PP aprovecha la división de los socios para sacar adelante sus iniciativas

Si hay un gran beneficiado de la fragilidad parlamentaria del Gobierno, ese es el Grupo Parlamentario Popular. El PP es el partido mayoritario del Congreso, con 137 diputados, y eso se traduce en victorias en las que, en varias ocasiones, se aprovecha de la división ... en el bloque de investidura. Las dos últimas más reseñables, producidas en este mismo periodo de sesiones, han sido la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que salió adelante gracias a la abstención del independentismo catalán, y la petición al Ejecutivo de que derogue la Ley por el Derecho a la Vivienda, que vio luz verde gracias al voto afirmativo de Junts per Catalunya.

En lo que va de legislatura, el PP ha conseguido el apoyo mayoritario del Congreso, bien en pleno o en comisión, hasta en 323 ocasiones. Si bien muchas de ellas en asuntos que generan grandes consensos, en muchas otras provocando la ruptura del bloque de investidura. Algunas, por polémicas que afectan al Gobierno –la Cámara Baja ya ha reprobado a Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente y la citada Redondo en estos algo más de dos años–, pero otras, por sintonía ideológica con aliados del Ejecutivo como Junts.

Es el caso, por ejemplo, de la reciente moción sobre vivienda, o de la toma en consideración de proposiciones de ley contra la multirreincidencia o la ocupación ilegal, en las que populares e independentistas han intercambiado respaldos. Una gran victoria del PP, también de la mano de la derecha separatista, fue que saliese adelante una enmienda para eliminar el impuesto a la producción eléctrica en el proyecto de ley de emisiones de carbono, que el Gobierno se vio obligado a retirar antes de su aprobación definitiva al no contar con mayoría para revertir el cambio introducido.

El PP también logró el apoyo de Junts y PNV a una enmienda que introdujo en el paquete fiscal del Gobierno para derogar el gravamen energético que se había introducido previamente como consecuencia de la guerra en Ucrania. El Ejecutivo, presionado por sus aliados de izquierdas, intentó recuperarlo a través de un real decreto ley, pero este fue derogado con la misma mayoría –en la que hay que añadir a Vox y UPN– que lo había revocado anteriormente.

El PP ha conseguido aprobar 298 proposiciones no de ley (veintiuna en pleno y 277 en comisión) y veinticuatro mociones consecuencia de interpelación, al margen de las proposiciones de ley que Francina Armengol, como hace con las procedentes del Senado, mantiene bloqueadas en la Mesa con la sistemática ampliación del plazo para registrar enmiendas. Simbólicos o no, el PP se vale de las aguas revueltas en el bloque de investidura para asestar golpes al Ejecutivo.