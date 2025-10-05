Suscribete a
El PP aprovecha la división de los socios para sacar adelante sus iniciativas

En total, el Grupo Popular ha logrado un apoyo mayoritario en 323 votaciones

El bloque de investidura hace agua

Feijóo y su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso
Feijóo y su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso Jaime García
Juan Casillas Bayo

Si hay un gran beneficiado de la fragilidad parlamentaria del Gobierno, ese es el Grupo Parlamentario Popular. El PP es el partido mayoritario del Congreso, con 137 diputados, y eso se traduce en victorias en las que, en varias ocasiones, se aprovecha de la división ... en el bloque de investidura. Las dos últimas más reseñables, producidas en este mismo periodo de sesiones, han sido la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que salió adelante gracias a la abstención del independentismo catalán, y la petición al Ejecutivo de que derogue la Ley por el Derecho a la Vivienda, que vio luz verde gracias al voto afirmativo de Junts per Catalunya.

