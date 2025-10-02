Junts apoyará el decreto de embargo de armas a Israel y lo deja en manos de Podemos

El real decreto ley para aplicar un embargo de armas a Israel, que contiene una cláusula que permite excepciones basadas en el interés general, está en manos de Podemos. Junts per Catalunya, según ha adelantado Efe y ha podido confirmar ABC en fuentes de su ... grupo parlamentario en el Congreso, ha decidido votar a favor de su convalidación, lo que deja toda la presión sobre los de Ione Belarra, quienes hasta ahora lo han tachado de «decreto 'fake'» y han criticado que no sea «real».

En el Gobierno deslizaban estos días que daban por hecho el rechazo de Junts, por lo que la Moncloa había decidido acelerar la tramitación del real decreto ley y someterlo al examen de la Cámara Baja, que debe convalidarlo o derogarlo, en el primer pleno posible desde su aprobación en el Consejo de Ministros. Solo dos semanas después de que el Ejecutivo le diese luz verde, a pesar de que la normativa le permite hacerlo en los treinta días siguientes a su publicación. Desde la formación independentista no desvelan si hay avances en las negociaciones pendientes con el PSOE, pero su posición —que han revelado antes de la votación, al contrario de lo que suelen hacer— claramente busca dejar el balón en el tejado de Podemos.

Su secretaria general, Ione Belarra, ha reiterado sus críticas al decreto esta misma mañana, en una rueda de prensa en el Congreso, pero la formación izquierdista se resiste a dar a conocer el sentido de su voto. Si se abstiene, en principio debería ser suficiente para permitir su convalidación. Pero un no de Podemos, junto al rechazo de PP, Vox y UPN, sería suficiente para provocar la derogación de las medidas para el embargo de armas a Israel.

Otros partidos de izquierdas, como ERC y BNG, también han exhibido reticencias hacia el decreto, especialmente por esas excepciones que anunció en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros el titular de Economía, Carlos Cuerpo. El portavoz de los republicanos en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, no obstante apuntó al sí a la convalidación durante la semana pasada cuando afirmó que tratarán de revertir esa cláusula durante la tramitación parlamentaria. Es decir, al igual que Sumar, socio minoritario de la coalición de gobierno, ERC se conforma con que el decreto se tramite después de su aprobación definitiva como proyecto de ley, a pesar del riesgo de que acabe en un cajón como denuncia Podemos.

