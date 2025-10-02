Suscribete a
ABC Premium

Junts apoyará el decreto de embargo de armas a Israel y lo deja en manos de Podemos

ERC y BNG se han mostrado críticos con la cláusula que permite excepciones basadas en el interés general

Los diputados de Junts Nogueras, Calvo y Cruset, en el Congreso
Los diputados de Junts Nogueras, Calvo y Cruset, en el Congreso Jaime García

Juan Casillas Bayo y Patricia Romero

Madrid

El real decreto ley para aplicar un embargo de armas a Israel, que contiene una cláusula que permite excepciones basadas en el interés general, está en manos de Podemos. Junts per Catalunya, según ha adelantado Efe y ha podido confirmar ABC en fuentes de su ... grupo parlamentario en el Congreso, ha decidido votar a favor de su convalidación, lo que deja toda la presión sobre los de Ione Belarra, quienes hasta ahora lo han tachado de «decreto 'fake'» y han criticado que no sea «real».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app