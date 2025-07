El Sindicato Unificado de Policía aclara que los agentes no fueron expulsados del hotel en Palma

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha emitido un comunicado para aclarar la situación ocurrida recientemente en el Hotel Amic Horizonte de Palma, donde se alojan agentes de Policía Nacional. Según el SUP, los policías no fueron expulsados del establecimiento, sino que abandonaron voluntariamente el hotel debido a limitaciones presupuestarias impuestas por el Ministerio del Interior.

El SUP señala que, tras analizar diversas versiones y consultar con la dirección del hotel y con varios compañeros, se constató que la mayoría de los policías que abandonaron temporalmente sus habitaciones regresaron poco después a pernoctar en el hotel. Actualmente, aproximadamente una treintena de agentes continúan alojados en el establecimiento, incluyendo unidades de refuerzo de verano.

El sindicato destaca además que el Hotel Amic Horizonte ha apoyado históricamente a la Policía Nacional, incluso facilitando sus instalaciones sin coste durante la pandemia de COVID-19 para agentes contagiados. En ese sentido, subrayan el compromiso y la colaboración del hotel con el cuerpo policial.

El SUP ha aprovechado el comunicado para recomendar a otros sindicatos que, en futuras ocasiones, se dirijan a las autoridades responsables de los presupuestos y recursos policiales para abordar este tipo de cuestiones, en lugar de implicar a empresas colaboradoras que han brindado apoyo a los agentes.

Finalmente, el sindicato agradece a la dirección y al equipo del Hotel Amic Horizonte por el trato recibido y lamenta cualquier perjuicio que la reciente campaña informativa pudiera haber ocasionado al establecimiento.