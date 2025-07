Prohens «suplica» a Sánchez que frene el envío masivo de menores inmigrantes a Baleares

La presidenta balear, Marga Prohens, salió este martes de su reunión en el Consolat de Mar, sede del Govern autonómico en Palma, con Pedro Sánchez, visiblemente frustrada. Tras la tercera reunión con el presidente del Gobierno, Prohens denunció la parálisis y la falta ... de compromiso del Ejecutivo central, que mantiene a las islas ahogadas por una crisis migratoria sin respuesta y una larga lista de promesas incumplidas. «Ha sido poco fructífera», resumió Prohens dejando patente que Moncloa sigue sin dar soluciones a un archipiélago al borde del colapso. La líder popular denunció la «falta de avances» en los compromisos adquiridos por el Gobierno central con Baleares y lanzó un «grito de auxilio» por la crisis migratoria que golpea al archipiélago.

Sánchez llegó a las instalaciones oficiales poco después de las 17.00 horas para celebrar esta cita, que coincidió con su tradicional despacho de verano con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent. Antes de la reunión, Prohens y Sánchez posaron para los medios, pero el optimismo quedó fuera de la agenda al concluir el encuentro.

Ya dentro de la reunión, Prohens volvió a pedir a Sánchez que detenga el reparto de menores no acompañados hacia las islas, asegurando que el sistema de acogida está «sobresaturado hasta un 1.000%». «Le he preguntado al Gobierno dónde tenemos que meter a los menores y en qué condiciones», afirmó. Según los datos que trasladó esta tarde a Moncloa, Baleares ha recibido más de 300 menores este año y acoge a más de 600; son 226 por encima de su capacidad. «Los consells insulares están desbordados, no hay más espacios ni profesionales. No es solo una cuestión de recursos, es de humanidad», advirtió, alertando de que se plantean levantar barracones para alojarlos.

La presidenta popular insistió en que Baleares está «al borde del colapso» por la oleada migratoria sin precedentes que sufre. Las islas han interceptado 2.061 inmigrantes desde mayo hasta hoy, el doble que Canarias en el mismo periodo (916). «Las cifras no mienten: 3.416 llegadas, más del doble que el año pasado. Podríamos superar los 12.000 inmigrantes irregulares a finales de año», advirtió.

Prohens subrayó que la ruta procedente de Argelia es actualmente «la más activa y preocupante» y reclamó al Gobierno central reforzar el control de las fronteras marítimas, dotar de más recursos a los cuerpos de seguridad y actuar en origen contra las mafias. Incluso alertó de la presencia de inmigrantes de Bangladesh que entran por Argelia, «algo que no había sucedido nunca».

Sánchez, según relató la presidenta balear, respondió que la ley obliga al reparto de menores no acompañados entre comunidades y que «la imposición no está en la mesa de debate». Prohens no ocultó su enfado: «Estudiaré todas las vías legales», advirtió.

Récord de turistas

El encuentro, celebrado en el Consolat de Mar, abordó también la política turística y las infraestructuras. Sánchez, con tono triunfal, celebró el récord histórico de visitantes en Baleares y animó a Prohens a abrir de par en par el mercado asiático. Sorprendentemente, la presidenta respondió con contundencia, recordando que el pacto balear por la sostenibilidad pretende precisamente frenar el crecimiento «en términos de volumen» y apostar por «el valor» de los turistas.

En materia ferroviaria, Prohens reconoció un avance «tímido» en la revisión y firma del nuevo convenio, pero denunció que el Ejecutivo central imponga que los proyectos financiados sean de larga distancia y rentables, una condición «inviable» para los trenes de cercanías que necesita el archipiélago. «Esta financiación no puede depender de la rentabilidad», revindicó.

Prohens aprovechó además para reclamar la cogestión del aeropuerto de Palma, que considera «pieza clave» para equilibrar la presión turística. Sánchez se mostró abierto a revisar el comité de coordinación existente, aunque sin comprometerse a ceder la gestión.

La presidenta balear concluyó que sale del Consolat de Mar «menos optimista que el año pasado» y reclamó hechos: «Me gustaría que, si volvemos a reunirnos dentro de un año, pueda hacer un balance positivo y que se haya avanzado en la agenda balear».