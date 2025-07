El Supremo da luz verde a sentar en el banquillo a García Ortiz por filtrar datos de la pareja de Ayuso

La Sala de apelación del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía y por la defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ratificando así la instrucción del juez Ángel Hurtado y su decisión de procesarle.

En una resolución que ha contado con un voto particular, los magistrados consideran que hay suficientes indicios de delito de revelación de secretos como para formular un escrito de acusación. Por contra, creen que no los hay contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, respecto a la que acuerdan el sobreseimiento de las actuaciones.

La Sala rebate a la teniente fiscal y a la defensa de García Ortiz sobre el legítimo derecho de la Fiscalía General de salir al paso de informaciones que consideraba «inveraces (inicialmente se publicó que el Ministerio Público había ofrecido un pacto a Alberto González Amador en la causa por presunto fraude fiscal cuando había sido al revés), pero sostiene que la cuestión es »irrelevante« porque »para realizar la réplica informativa no era preciso revelar información reservada«. »Las noticias que circularon y que sirvieron de contexto previo para la reacción de la Fiscalía no justifican la comisión de un delito. En otras palabras, no se puede revelar un dato confidencial para rebatir un hecho que se considera incierto«, apuntan los magistrados.

También ven irrelevante a efectos jurídicos que en su auto de procesamiento el instructor afirmara que García Ortiz recibió indicaciones de Presidencia del Gobierno para difundir el correo reservado del novio de Ayuso. «Ciertamente esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible», confiesan.

En respuesta a los recursos, la Sala de apelación asegura que no es su misión hacer un análisis exhaustivo de toda la información probatoria acumulada para confirmar o revocar el procesamiento. «No somos un tribunal de enjuiciamiento que haya de valorar pruebas, sino un tribunal que debe determinar si los indicios recabados durante la investigación justifican que las acusaciones puedan formular sus pretensiones o si, por el contrario, ante la insuficiencia o endeblez de los indicios lo que procede es el sobreseimiento de las actuaciones».

Los magistrados no dudan, como señalan los recursos, de que el abogado de González Amador, Carlos Neira, y el entorno de la presidenta madrileña, en concreto su jefe e Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, también conocieran el contenido del correo reservado cuya filtración se atribuye al fiscal general, «pero no hay ninguna evidencia de que lo filtraran» ellos. Y respecto a los medios que aseguran que disponían del correo del 2 de febrero (sobre el pivota la causa, en el que el abogado de González Amador reconoce dos delitos fiscales), los magistrados cuestionan que tuvieran esa información y no la publicaran antes de que lo hiciera la Ser. En cualquier caso «no es posible comprobar la veracidad» de la versión de los periodistas que se han acogido al secreto profesional.

«La conclusión que cabe extraer de la información acumulada durante la instrucción, en los términos estrictamente indiciarios que corresponden a este momento procesal, es que los distintos periodistas que cubrían el caso tenían, si acaso, alguna información fragmentaria pero no tenían noticia del contenido del correo del 2 de febrero de 2024, que es precisamente el que fue filtrado, dentro de los indicios en los que nos movemos, al periodista de la Cadena Ser», concluyen al respecto.