Mallorca limitará los coches a los propietarios que no residan en la isla: un vehículo por vivienda

Los no residentes que sean propietarios de una vivienda en Mallorca podrán circular con un vehículo por propietario, siempre que esté domiciliado fiscalmente en aquel domicilio. Así lo establece el borrador de la futura ley que regulará el acceso de vehículos a Mallorca, una normativa que el Consell insular -formado por PP y Vox- prevé aplicar a partir del verano de 2026.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha avanzado este lunes que en los próximos días dará a conocer el borrador de la futura proposición de ley que regulará el acceso de vehículos a la isla. Una normativa con la que se quiere luchar contra la congestión en las carreteras mallorquinas, que supone uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el territorio insular.

El actual gobierno insular considera que ha llegado el «momento de actuar», después de analizar la situación actual a través de un estudio de carga realizado a finales de 2024, que reveló que en 2023 llegaron a Mallorca cerca de 400.000 vehículos a través de sus puertos, un aumento del 108% respecto a 2017.

La nueva normativa regulará la entrada de vehículos en Mallorca y dará preferencia a los coches eléctricos y no contaminantes. Se aplicará una tasa para los vehículos que no tributen en Baleares como medida disuasoria y se fijará un número máximo de coches de alquiler que puedan circular. Será el Consell de Mallorca quien establezca de forma anual o bienal el tope máximo de vehículos permitidos. En cualquier caso, estarán exentos de estas restricciones los vehículos de residentes, personas con movilidad reducida, servicios de emergencia, cuerpos de seguridad, transporte de mercancías y distribución comercial.

«Regulación histórica»

Mallorca se suma así al camino iniciado en Ibiza y Formentera en la limitación de la entrada de vehículos a la isla. «Será un gobierno del Partido Popular el que impulse por primera vez una regulación histórica en defensa del futuro de Mallorca», ha reivindicado Galmés, quien ha pedido a todos los grupos políticos que apoyen esta medida porque «votar en contra sería votar contra la voluntad de los mallorquines».

El presidente insular ha destacado que el Consell ha mantenido contactos con los sectores implicados antes de redactar la propuesta, que cuenta ya con el respaldo de los transportistas y de buena parte del sector del alquiler de vehículos. «No se trata de imponer, sino de buscar soluciones consensuadas a la saturación de nuestras carreteras», ha afirmado, insistiendo en que el objetivo es aprobar una norma «valiente, necesaria y con el mayor consenso posible».

Por otro lado, este lunes se ha anunciado que la Fundación Mallorca Turismo, dependiente del Consell de Mallorca, borrará la palabra 'promoción' de sus estatutos y pasará a llamarse Fundación Turismo Responsable de Mallorca. «Estamos orgullosos de que el turismo sea el principal motor económico de nuestra tierra. Pero si queremos continuar siendo líderes, tenemos que dejar de crecer en volumen y apostar por la calidad», ha subrayado el presidente Galmés.