Baleares pone la «alfombra roja» a los proyectos estratégicos para que arranquen el doble de rápido Crea una ventanilla única y ofrecerá apoyo técnico a las inversiones que impulsen innovación, sostenibilidad y cohesión social

Baleares quiere dejar atrás la lentitud administrativa que durante años ha frenado proyectos capaces de transformar su economía. Para ello, el Govern de Marga Prohens aprobará este viernes un decreto ley que crea la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), un instrumento diseñado para simplificar trámites, acompañar a los inversores y reducir a la mitad los plazos de puesta en marcha de las iniciativas más relevantes del archipiélagos.

«Se trata de crear una alfombra roja para la inversión», explicó la presidenta balear, Marga Prohens, subrayando que la medida busca agilizar los procedimientos y garantizar que cada proyecto genere un impacto real en la economía y en la sociedad del archipiélago. «Queremos diversificar, pero de verdad», añadió, para que «Baleares se convierta en una tierra de oportunidades, un territorio donde invertir sea más fácil, ágil y seguro»

Uno de los problemas que arrastraban las inversiones estratégicas en Baleares era la dispersión administrativa. Cada proyecto podía enfrentarse a meses de trámites en diferentes consellerias, retrasando su puesta en marcha y desincentivando a los inversores. La UAPE pretende cambiar esto: evaluará las solicitudes en un plazo máximo de dos meses, ofrecerá soporte técnico y administrativo durante toda la tramitación y hará un seguimiento cercano del desarrollo de la inversión.

Dos caminos para ser estratégico

El decreto que se aprobará este viernes establece dos vías para acceder a la declaración de PEIE. La primera exige requisitos económicos y de empleo. Así, los proyectos agrarios deberán contar con una inversión mínima de 500.000 euros, mientras que los de innovación, salud, educación o ciclo del agua necesitarán 3 millones, y otros sectores, 10 millones. Además, se exige la creación y mantenimiento de empleo estable: al menos 20 puestos de trabajo a jornada completa, o variantes adaptadas a cada sector.

La segunda vía no exige inversión mínima ni número de empleos, pero sí que el proyecto tenga un impacto transformador: mejorar el modelo productivo, diversificar la economía o generar un beneficio social relevante. En esos casos, la conselleria sectorial competente liderará directamente la iniciativa.

Los proyectos declarados PEIE no solo verán reducidos los plazos administrativos, también recibirán acompañamiento técnico especializado, coordinación público-privada a través de la ventanilla única, acceso prioritario a financiación y programas de ayudas, y estímulos a la formación y contratación. Cada proyecto contará con un director técnico designado por el Govern, encargado de coordinar los trámites con todas las administraciones implicadas.

«La CAPE no solo evalúa, acompaña y asegura que los proyectos cumplan los objetivos de diversificación y transformación económica», explicó la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondo Europeos y Simplificación Administrativa del Ejecutivo balear, Bàrbara Barceló. La Comisión para la Aceleración de Proyectos Estratégicos (CAPE) preside el seguimiento de estos proyectos y vela por que los procedimientos se cumplan sin obstáculos innecesarios.

"Simplificar la burocracia y acompañar al inversor"

El decreto establece que los proyectos estratégicos deben contribuir de manera relevante a la competitividad, sostenibilidad y bienestar social. Se contemplan cinco ámbitos prioritarios: activos tangibles, capital humano, innovación, medio ambiente y cohesión social. La intención es alinear las inversiones con la agenda de transición del Pacto por la Sostenibilidad, un marco que busca diversificar y modernizar la economía balear más allá del turismo.

El vicepresidente balear, Antoni Costa, destacó que esta medida hará de Baleares un territorio más atractivo para la inversión privada, al tiempo que asegura que los recursos públicos se utilicen con un retorno tangible para la sociedad. «Se trata de acompañar al inversor, simplificar la burocracia y garantizar que cada euro invertido tenga un impacto real», explicó.

El decreto que regula la UAPE será aprobado este viernes y, a partir de su publicación, la unidad comenzará a operar plenamente. En los próximos meses se espera la llegada de solicitudes de proyectos privados de gran envergadura con los que se espera cambiar el rostro económico de las islas.

