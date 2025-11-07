Suscribete a
Aznar denuncia que Sánchez deja a España en una «mutación constitucional»: «Este Gobierno populista no conoce las normas»

El expresidente asume que Sánchez no adelantará las elecciones y agotará la legislatura

José María Aznar: «España necesita urgentemente elecciones, la moción de censura no puede prosperar»

José María Aznar, en la inauguración el Master 'Online' de Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria
José María Aznar, en la inauguración el Master 'Online' de Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria

Europa Press

El expresidente José María Aznar ha anticipado este viernes que «lo más normal» es que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no convoque elecciones anticipadas pese a la ruptura con Junts y que, por tanto, la legislatura «acabe en 2027», al tiempo ... que ha vuelto a descartar una moción de censura impulsada por el PP, argumentando que este escenario «no produciría resultados».

