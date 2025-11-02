Suscribete a
ABC Premium

José María Aznar: «España necesita urgentemente elecciones, la moción de censura no puede prosperar»

El expresidente reclama a los ciudadanos «responsabilidad» y considera que los siguientes comicios generales «serán constituyentes»

«Meterle un dedo en el ojo a Estados Unidos con los chinos es inútil y necio»

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
El expresidente del Gobierno José María Aznar, en un momento de la entrevista
El expresidente del Gobierno José María Aznar, en un momento de la entrevista ángel de antonio

José A. Pérez y Paloma Esteban

En mitad de una semana política frenética, José María Aznar comparte una larga conversación con ABC y muestra su preocupación por el desorden que ve en la España actual, provocado por aquellos que atacan la Constitución, las reglas del juego y la unidad. Precisamente, ... estrena un nuevo libro –'Orden y Libertad'– en el que defiende el sistema de democracia liberal como respuesta a los desafíos presentes, en base a unos 'principios y tareas irrenunciables', como sigue el título. Desde una sala de la Fundación FAES también analiza el cambio de era mundial, con un nuevo tablero geopolítico y una revolución tecnológica a la que Europa, sentencia, ya ha llegado tarde.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app