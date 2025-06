Ayuso: «Haré lo necesario para que se cumpla 'un afiliado un voto' en toda España»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aborda con ABC todos los aspectos clave de cara al congreso del PP del mes de julio y pide que realmente sirva para definir los valores y las apuestas políticas del partido para poner ... el contador electoral en marcha. Peleará por las primarias como siempre ha hecho el PP de Madrid.

-En julio el PP tiene un congreso importante. ¿Hay que abrir un debate ideológico de fondo?

-Es el momento de presentar al candidato porque Pedro Sánchez intentará aguantar hasta amnistiar a todos los que le rodean, pero no sabemos cuándo puede estallar esto. Ya tocaba un congreso ordinario y por eso habrá una reforma estatutaria y otra ponencia de ideas, que no es un programa electoral. Son unos principios, unas bases, un ideario.

-Y sobre los estatutos. ¿Va a pelear por que la militancia no pierda peso en las primarias?

-Voy a defender, lo hemos hecho siempre en el PP de Madrid, que sea un congreso donde un militante tenga un voto y valga lo mismo esté donde esté. Por coherencia creo que todos los afiliados deben participar en los congresos y elegir a su presidente. Haré, por tanto, las propuestas necesarias para que se cumpla un afiliado un voto en toda España.

-En el debate ideológico, ¿deben lanzarse a por las banderas que se disputan con Vox?

-El PP tiene que ser su mejor versión. Cuando lo ha hecho no ha necesitado mirar a los lados. Tenemos que ser luz y verdad ante lo que está pasando. Un partido no solo tiene que defender una forma de gobernar, sino una forma de ver la vida en torno a unos valores. Tenemos que denunciar la situación que estamos viviendo, si están interviniendo la vida pública y la privada, desde aspectos personales como la sexualidad o la religión; hasta la tenencia de animales, la pretendida lucha de clases para enfrentarnos todos. O acabar con esa ingeniería social que se hace a través de los subsidios de la educación. Hay tanto por rehacer y hay tanto desguace institucional.

-¿Pero el PP puede crecer a costa de Vox y robar votos al PSOE a la vez?

-Ese postulado es un gran error. No miremos a los demás. Pensemos qué es bueno para los ciudadanos, qué políticas hacen falta de prosperidad y de libertad. ¿Cómo defendemos la propiedad? ¿Y el empleo? ¿Cómo defender la libertad personal y a la vez dar unos buenos servicios públicos sin dejar a nadie atrás? Y en base a eso defender tu política. Luego los ciudadanos decidirán. Es lo que hago en Madrid. Y eso rompe con los moldes de la izquierda o la derecha.

-Mucha gente compra esa división. En el 23J agitar el fantasma de la ultraderecha dio resultados a Sánchez.

-¿Cómo llegó a la Moncloa? Convocando unas elecciones en el momento en el que hubo un voto masivo por correo nunca visto, que espero que se analice profundamente en vista de los escándalos, con detenciones, con 9.000 personas contratadas en el último mes, me gustaría saber qué hacía Leire dando vueltas por ahí… Llegó convocando a traición con media España de vacaciones. Y a eso se añade una división del PP y Vox, que nos lastró en algunas circunscripciones. Y también una campaña mediática de demonización del otro que causó un miedo terrible.

-En algo fallaría también el PP.

-El PP hizo una campaña que se quedó muy escasa y no supo leer lo que estaba pasando. Estoy convencida de que quienes dirigieron la campaña de verano azul después de lo que han visto, si volvieran atrás, le aseguro que la campaña sería muy distinta. Yo siempre he defendido lo mismo porque, por desgracia, llevo sufriendo a este Gobierno 6 años. Muchas veces se nos tildaba de extremistas, de no querer la moderación. Moderación no es callarte ante la impunidad, ante las atrocidades. Creo que ha habido mucha gente confundida que tuvo complejos de pensar que por decir las cosas como son y defender España por encima de cualquier otra cosa les dirían que no querían el consenso. Por no defender esto a tiempo estamos así en Cataluña y en el País Vasco algún día gobernará Bildu.

-¿Fueron ingenuos en el PP?

-Es que mucha gente no puede creerse lo que está pasando. En 46 años de democracia siempre venía un poder del Estado a solucionar las cosas. Y muchos por comodidad, otros por egoísmo o por incredulidad no han hecho las cosas. Ahora nos lamentamos de muchas decisiones que no se tomaron a tiempo. Con todo lo aprendido, nos tiene que dar igual lo que dice el PSOE sobre con quién pactar. Ese listón ha quedado derruido. El PSOE pacta con Bildu y con la extrema derechona independentista, según ellos, que es Junts.

-¿Y hay que normalizar a Vox?

-Sí tiene que pactar y lo hace con Vox, como hemos hecho en otras ocasiones, así será. Y pienso que eso no tiene que ser ni siquiera medio cuestionado por gente que no tiene principios y que es capaz de entregarle a personas que tienen delitos de sangre, decisiones fundamentales como la Ley de Vivienda, nuestra historia para desguazar nuestra Transición o nuestro futuro.

-¿Feijóo podría ser presidente con los votos de Junts?

-Afortunadamente no estoy en el papel de Feijóo y esa sería una situación muy delicada que no me toca a mí. Pero yo con los que nos han traído hasta aquí, que son los nacionalistas, no querría nada. Ahora, que el cambio en España es fundamental, desde luego. Pero pactar con Junts es pactar con gente que te desprecia como español, que se ríe de todos y que les importa todo cero. Pensar de dependeríamos de esto me entristece mucho.

-¿Por qué hay tantos electores del PP que sigue pensando que la oposición de su partido es blanda?

-Quizás por una cuestión de tiempos o de práctica. Como ya llevo 6 años aguantando una operación de Estado constante y de señalamiento, quizá estamos más entrenados. No es que seamos más listos que el resto de compañeros, simplemente hemos visto su peor cara y hasta dónde son capaces de llegar. El congreso va a servir para poner el contador y que empiece la marcha atrás para el cambio. Lo que tengo claro es que a la España que conocemos le quedan días contados como no denunciemos sin ningún miedo lo que está sucediendo. Y nos arrepentiremos toda la vida.

-Sobre Carlos Mazón. ¿Puede repetir como candidato a la Generalitat? ¿Qué autocrítica hacen de la gestión de la dana?

-Cuando tienes una operación de Estado mediática, como es en su caso, de abandono total por parte del Gobierno y de búsqueda de culpables… A toro pasado, claro, se podrían haber activado las alertas antes. Quiero recordar también que hubo municipios que se inundaron donde no cayó una gota de agua y el Gobierno regional no contaba con toda la información. Lo dije el primer día, no me meto en esto. Solo quiero ayudar a los valencianos. Lo que digo es que sé lo que es sufrir una campaña de desprestigio. Habrá congreso en Valencia y las bases tendrán que decidir.