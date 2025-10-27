Suscribete a
La Audiencia Nacional admite un «error» y ordena volver a prisión a las dos españolas retornadas del califato del Estado Islámico

Reconoce que la suspensión de la pena de tres años de cárcel que acordó no cumplió los requisitos

Yolanda Martinez Cobos (d) y Luna Fernández Grande (i) este lunes durante el juicio en su contra en la Audiencia Nacional.
Yolanda Martinez Cobos (d) y Luna Fernández Grande (i) este lunes durante el juicio en su contra en la Audiencia Nacional. EFE/ Mariscal / POOL

La Audiencia Nacional (AN) ha reconocido que cometió un «error» al suspender la pena de tres años de cárcel impuesta a Luna Fernández, una de las dos mujeres –junto a Yolanda Martínez– de nacionalidad española que retornaron del califato de Estado Islámico (DAESH) ... junto a sus hijos a España en 2023, informa Europa Press. Así, ha ordenado a las dos que vuelvan a entrar en prisión para cumplir la condena.

