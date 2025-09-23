El ganadero de la vaca 'Milagros', parida tras el atropello de un tren: «No podía llamarla de otra forma»
La ternera llegó al mundo «despedida del vientre» de su madre en el momento en que un tren las atropelló
El fenómeno de la vaca 'Milagros' está despertando pasiones por lo kafkiano de su nacimiento. Su madre murió por el atropello de un tren y la ternera sobrevivió al salir «despedida del vientre» durante el choque. Le faltaban dos semanas y sin embargo ya consigue caminar sin complicaciones.
«La vaca quedó destrozada y se ve que del impacto los terneros salieron despedidos del útero, uno de ellos murió y estaba debajo del tren», y sin embargo, se podría decir que 'Milagros' nació dos veces al mismo tiempo. Lo ha explicado Ramón C., a 'El Comercio', quien define como «un auténtico milagro» lo sucedido. «No podía llamarla de otra forma», ha afirmado extrañado.
Esta surrealista historia es la comidilla de la localidad asturiana de Fontaciera, en Gijón, escribe la autora. En redes sociales, la historia también levanta pasiones. Para añadir inri al asunto, la Policía encontró el cadáver de un hombre en descomposición al acudir al lugar del atropello de la vaca, que llevaba allí varios meses.
Ahora 'Milagros' vive apaciblemente en la granja de Ramón y su hijo Miguel, quienes le dieron sus primeros cuidados tras encontrarla en las vías, previa llamada de un vecino que les dio la noticia de que del atropello de la vaca preñada había nacido uno de los terneros. «Me parecía imposible que uno de ellos hubiese sobrevivido», ha contado.
