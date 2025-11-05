El presidente Azcón anima a los inversores internacionales a conocer el ecosistema tecnologico aragonés

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, continúa su viaje de aprendizaje tecnológico por Estados Unidos. Durante el foro DCD Connect Virginia 2025 animó a los inversores internacionales presentes a conocer Aragón, su potencial como 'hub' tecnológico europeo y su capacidad para acoger infraestructuras tecnológicas.

... Así lo expresó durante su participación en el panel 'La Virginia de Europa- construyendo el nuevo hub de infraestructura digital en Aragón'. Entre otros aspectos, detalló también el papel de los PIGAs a la hora de acelerar las inversiones, la capacidad de Aragón para generar energía renovable o la apuesta por formar talento desde la Universidad -con la ampliación de plazas en grados estratégicos o la formación en IA para los alumnos de nuevo ingreso-, la Formación Profesional y las políticas del Instituto Aragonés de empleo, el Inaem. Asimismo, detalló también en qué consiste el proyecto del DAT Alierta, el futuro epicentro del ecosistema tecnológico deAragón.

