El presidente Azcón anima a los inversores internacionales a conocer el ecosistema tecnologico aragonés

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, continúa su viaje de aprendizaje tecnológico por Estados Unidos. Durante el foro DCD Connect Virginia 2025 animó a los inversores internacionales presentes a conocer Aragón, su potencial como 'hub' tecnológico europeo y su capacidad para acoger infraestructuras tecnológicas.
... Así lo expresó durante su participación en el panel 'La Virginia de Europa- construyendo el nuevo hub de infraestructura digital en Aragón'. Entre otros aspectos, detalló también el papel de los PIGAs a la hora de acelerar las inversiones, la capacidad de Aragón para generar energía renovable o la apuesta por formar talento desde la Universidad -con la ampliación de plazas en grados estratégicos o la formación en IA para los alumnos de nuevo ingreso-, la Formación Profesional y las políticas del Instituto Aragonés de empleo, el Inaem. Asimismo, detalló también en qué consiste el proyecto del DAT Alierta, el futuro epicentro del ecosistema tecnológico deAragón.
Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico reconoció la posibilidad de que las inversiones relacionadas con los centros de datos puedan escalar, en el futuro cercano, hasta los 70.000 millones de euros, y ha marcado como uno de los objetivos del Gobierno de Aragón «que vengan más empresas» que puedan «sumar al ecosistema tecnológico y generar empleo«.
En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente indicó que la delegación aragonesaha ido a Virginia «a sembrar, pues en este foro están las empresas más importantes relacionadas con las infraestructuras tecnológicas, tanto con la construcción como el mantenimiento de esos centros de datos, ya que el funcionamiento de los centros genera muchísimos puestos de trabajo, como estamos viendo en Virginia«.
«Estoy convencido de que lo que hemos contado sobre lo que está pasando en Aragón en inversiones tecnológicas, dentro de muy poco significará que nuevas empresas vienen a nuestra comunidad autónoma a crear nuevos puestos de trabajo«, afirmó. Destacó que durante este viaje la delegación aragonesa está «aprendiendo cómo mejorar el éxito de Virginia».
Para ello, entre otras medidas, «vamos a apostar por tecnologías más eficientes, tanto en el consumo de energía como en lo que es el uso responsable del agua, lo cual es importantísimo«.
