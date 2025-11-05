Suscribete a
El presidente Azcón anima a los inversores internacionales a conocer el ecosistema tecnologico aragonés

El jefe del Ejecutivo autonómico ha participado en el panel 'La Virginia de Europa- construyendo el nuevo hub de infraestructura digital en Aragón', en el foro DCD Connect Virginia

El presidente Azcón, en el foro DCD Connect Virginia 2025
El presidente Azcón, en el foro DCD Connect Virginia 2025 gobierno de aragón

D. A.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, continúa su viaje de aprendizaje tecnológico por Estados Unidos. Durante el foro DCD Connect Virginia 2025 animó a los inversores internacionales presentes a conocer Aragón, su potencial como 'hub' tecnológico europeo y su capacidad para acoger infraestructuras tecnológicas.

... Así lo expresó durante su participación en el panel 'La Virginia de Europa- construyendo el nuevo hub de infraestructura digital en Aragón'. Entre otros aspectos, detalló también el papel de los PIGAs a la hora de acelerar las inversiones, la capacidad de Aragón para generar energía renovable o la apuesta por formar talento desde la Universidad -con la ampliación de plazas en grados estratégicos o la formación en IA para los alumnos de nuevo ingreso-, la Formación Profesional y las políticas del Instituto Aragonés de empleo, el Inaem. Asimismo, detalló también en qué consiste el proyecto del DAT Alierta, el futuro epicentro del ecosistema tecnológico deAragón.

