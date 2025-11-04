La vacunación frente a la dermatosis nodular contagiosa en Aragón comienza con las vacas de leche

Badiola, «optimista» ante la evolución «a la baja» de la gripe aviar en Aragón y sin brotes en granjas

El catedrático emérito de Salud Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, se ha mostrado «optimista» ante la evolución de la gripe aviar en Aragón, que va «a la baja» con el número de animales muertos en descenso -principalmente grullas y otras aves migratorias--y sin que el virus haya entrado en las granjas, como sí que ha sucedido en otras comunidades autónomas.

Tras la reunión, el experto en sanidad animal ha aplaudido las medidas tomadas por el Ejecutivo autonómico ante la aparición de aves muertas -más de 500 hasta el momento- en diversos puntos de la región: «Yo creo que se han hecho las cosas que hay que hacer en este caso», ha afirmado. Entre ellas, destaca la prohibición de criar aves de corral al aire libre. Badiola ha señalado que las medidas a tomar están «muy protocolizadas» desde la UE y, aunque la llegada de la grive aviar «es un problema», no es exclusivo de Aragón, ya que este virus, el H5N1, lleva tres años afectando «a todos los continentes».

Por tanto, «no hay riesgo» de consumir productos avícolas, dado que la influenza aviar no ha llegado a las granjas, pero en el caso de que ocurriera la explotación «está obligada a comunicarlo a las autoridades» y «nada llegará al consumo», ha explicado.