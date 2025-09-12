Llega otra inversión milmillonaria y tecnológica a Aragón: Vantage levantará un centro de datos en Villanueva de Gállego

En imagen, el presidente aragonés Jorge Azcón y David Howson, presidente de Vantage Data Centers, el gigante americano que levantará un centro de datos en Villanueva de Gállego con una inversión de 3.200 millones

Aterriza en Aragón otra inversión milmillonaria (3.200) y tecnológica (centro de datos). El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha dado a conocer este viernes en una rueda de prensa el desembarco por todo lo alto de la empresa estadounidense Vantage Data Center, que va de la mano de la aragonesa Desarrollos Ecoindustriales La Cartuja, para levantar un centro de datos de hiperescala en Villanueva de Gállego, en la provincia de Zaragoza. El municipio se encuentra a unos veinte minutos en coche de la capital autonómica.

«Para acompañar este proyecto, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado miércoles la DIGA (declaración de interés general para Aragón) de esta iniciativa, que ya cuenta con 90 MW de suministro eléctrico concedidos a través de Endesa», ha expresado Azcón.

Ambos han explicado que la construcción se llevará a cabo en cinco fases a lo largo de 10 años, coincidiendo con el equipamiento de los edificios con los servidores y equipos necesarios. El complejo ocupará 40 hectáreas de suelo industrial sin urbanizar paralelo a la autovía de Huesca, junto al campus de la Universidad San Jorge y frente al polígono San Miguel.

Este proyecto lleva aparejada una inversión de 3.200 millones de euros y generará 520 puestos de trabajo directos cuando esté a pleno rendimiento. Esos empleos permanentes aumentarán de 180 empleos directos en los primeros tres años hasta esos 520 empleos directos permanentes al final del último año de desarrollo.

Además, para la construcción se espera emplear a 1.200 trabajadores durante los tres primeros años, y entre 600 y 750 empleados por año entre el cuarto y el décimo año de construcción. «El impacto en el territorio trasciende el empleo, ya que la actividad también tendrá un efecto positivo en los servicios públicos a través de una notable huella fiscal de 56,5 millones de euros en un plazo de diez años. Además, la aportación al PIB aragonés ascenderá a casi 1.800 millones en diez años», ha apuntado el presidente.

El campus estará ubicado en Villanueva de Gállego, en un parque ecoindustrial promovido por el propio grupo, que tiene previsto incluir instalaciones de generación de energía renovable local —eólica y fotovoltaica— y sistemas de almacenamiento de energía. De este modo, el proyecto garantizará un suministro energético eficiente y estable, alineado con los objetivos de neutralidad climática.

Está previsto que el campus utilice un sistema de refrigeración de circuito cerrado para garantizar que su funcionamiento no suponga una demanda adicional de recursos hídricos. «Con esta gran inversión, Aragón alcanza los 57.900 millones en inversiones desde el inicio de la legislatura. Es importante recordar que estas inversiones empresariales van mucho más allá de las cifras astronómicas. Son impacto en el PIB, son miles de puestos de trabajo y son una huella fiscal que va a fortalecer los servicios públicos de Aragón«, ha valorado el presidente regional.